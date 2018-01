"هندسنا انقلاباً في السعودية ووضعنا رَجُلنا في قمة السلطة".. ترامب مخاطباً أصدقاءه بالبيت الأبيض بعد تولي بن سلمان ولاية العهد

قال مراسل وكالة الأنباء العالمية (AP) إن الكتاب الذي سيُنشر قريباً عن دونالد ترامب وإدارة البيت الأبيض تضمن حديثاً بين الرئيس الأميركي وأصدقاء له، قال فيه إن زوج ابنته إيفانكا قام بهندسة انقلاب في السعودية ووضعَ الأمير محمد بن سلمان في قمة الحكم بالسعودية.

ونشر مراسل وكالة أسوشييتد برس في البيت الأبيض، جوناثان ليمير، تغريدةً على تويتر، قال فيها إن كتاب "النار والغضب: في بيت ترامب الأبيض من الداخل" أورد أن الرئيس الأميركي أخبر أصدقاءه بأنه "هندس انقلاباً في السعودية" مع صهره غاريد كوشنر، وذلك بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية.

In Wolff book, after Mohammad bin Salman (MBS) assumed the title of Crown Prince in Saudi Arabia, "Trump would tell friends that he and Jared and engineered a Saudi coup: 'We've put our man on top!'"

