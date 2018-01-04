المغنية الأميركية تايلور سويفت اشترت منزلاً لامرأة حامل بلا مأوى.. ثم عاتبتها!

فاجأت المغنية الأميركية إحدى معجباتها المخلصات، اللاتي تواصلت معها على مدى سنوات طويلة، بتقديم بيتٍ لها كهدية، بعد أن فقدت تلك المعجبة -وهي شابة حامل- منزلها قبل 8 أشهر، وأصبحت بلا مأوى وفقد شريك حياتها عمله أيضاً.

وتلقت المعجبة -وتدعى ستيفاني- الخبر كمفاجأة، في كواليس حفلٍ أقامته أخيراً المغنية العشرينية في مدينة مانشستر الأميركية.

وكانت سويفت قد عاتبت ستيفاني حسب تقرير لصحيفة Independent على عدم التواصل معها وإخبارها بمشاكلها، فقالت لها عند لقائهما: "كان بإمكانك التواصل معي وكنت سأساعدك، ولكنك لم تفعلي، والدتك أخبرتني...".



وتردَّدت ستيفاني في إعلان الخبر، ولكنها فعلت ذلك أخيراً على التطبيق الخاص بسويفت.

فكتبت: "ما لا يعرفه معظمكم أني لمدة 8 أشهر من حملي كنت بلا مأوى. لأختصر عليكم الحكاية، فلقد خسرنا أول شقة سكناها لأسباب متعلقة بالسلامة الصحية، ومن ثم فقدنا كل شيء".

Taylor is an actual angel wow pic.twitter.com/AjnkR1C1Mb — gracie (@tswiftpower) December 22, 2017

ثم أضافت تلك المعجبة التي حافظت على متابعتها وحبها لسويفت فترة طويلة جداً من الزمن: "تواصلت أمي مع تايلور وطلبت منها فقط أن تجعلني أشعر بأني متميزة في حفلها الذي كنت سأحضره في مانشستر. بعد انتهاء الحفل، أخذتنا تايلور إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بها، حيث قالت لي: (ستيفاني، لقد كنتِ في حياتي فترة طويلة ومع ذلك لم تطلبي مني أي شيء قط. لو كنتِ أخبرتني لكنتُ ساعدتك، لكنك لم تفعلي ذلك. أخبرتني والدتك...".

قالت سويفت لستيفاني إنها تريد أن تعيد لها ثمن تذكرة الحفل في تلك الليلة، كما أنها ستساعدها هي وشريكها على شراء منزل، وستدفع لها ثمن أي لوازم تحتاجها لطفلها.

وقالت ستيفاني إن تايلور طمأنتها قائلةً: "أريدكِ أن تكوني قادرة على الفرحة والاستمتاع بقدوم طفلتك الصغيرة، وألا تقلقي أبداً من أمور كهذه".

وأكملت: "في تلك الليلة، مدت لي تايلور يدها وساعدتني ..أنا أحبها من كل قلبي".

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي أسعدت فيها سويفت معجبيها، فلقد سبق أن أرسلت هدايا عيد الميلاد لمعجبيها، وساعدتهم على سداد ديون الدراسة؛ بل وساهمت أيضاً في العلاج الطبي لمحبيها.

