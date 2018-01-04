شقيق علي صالح يفلت من الحوثيين ويصل إلى السعودية

وصل اللواء علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، إلى السعودية، بعد 3 أيام من مغادرته العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مصدر حكومي.

وأفاد المصدر بأن "(الأحمر) وصل إلى السعودية قادماً من مدينة مأرب (شرق صنعاء) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية".

والإثنين الماضي، وصل "الأحمر" إلى مأرب، بعد أن نجح في الخروج من صنعاء، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها جماعة الحوثيين على مداخل ومخارج العاصمة، حسب مراسل "الأناضول".

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سكلها شقيق صالح من أجل الوصول لمأرب والإفلات من قبضة الحوثيين الذين اعتقلوا، خلال الفترة الماضية، العشرات من أسرة الرئيس السابق وقادة عسكريين مقربين منه.

ويعد "الأحمر" أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس السابق ينتقل إلى المملكة منذ مقتل صالح على يد الحوثيين، في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانتقل العديد من أفراد عائلة صالح والقيادات العسكرية الموالية له، مؤخراً، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ حيث يقيم نجل الرئيس السابق الأكبر، أحمد علي عبد الله صالح.

ولا يُعرف على وجه الدقة، الدور الذي سيلعبه "الأحمر" خلال الأيام القادمة، خصوصاً أنه كان من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث تقلد منصب قائد قوات الحرس الجمهوري قبل أن يخلفه عام 2004، نجل صالح، العميد أحمد.

كما شغل "الأحمر" منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011، عقب انتفاضة شعبية.