تقلل استهلاك الوقود وصديقة للبيئة.. أفضل 10 سيارات هجينة متوافرة في الأسواق

رغم أن السيارات الهجينة ما زالت في بداية دخولها الخجول إلى الأسواق العربية، فإنها أثبتت في العديد من الدول المتقدمة نجاحاً وإقبالاً؛ بسبب خصائصها الموفِّرة في استهلاك الوقود الحيوي ومحركاتها المصممة لتقليل نسبة استهلاك الطاقة بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتقليل من الانبعاثات السامة في الهواء.

نستعرض فيما يلي تقييماً لصحيفة The Independent البريطانية، حول أفضل السيارات الهجينة في السوق البريطانية، بعدما أعلنت الحكومة نيتها حظر بيع السيارات التي تعمل على البنزين أو الديزل بحلول عام 2040:

10- تويوتا ياريس

تملك شركة تويوتا باعاً طويلاً في تصنيع السيارات الهجينة، فضلاً عن أنَّ النسخة الهجينة من تويوتا ياريس أرخص من أختها الكبرى بريوس.

9- ميتسوبيشي أوتلاندر الكهربية (PHEV)

تحقق هذه السيارة الضخمة ورباعية الدفع مبيعات في المملكة المتحدة تفوق مبيعاتها باليابان ذاتها؛ إذ إنَّ سعرها في المملكة المتحدة هو نفس سعر نسختها التي تعمل بالديزل؛ نظراً إلى أنها تحظى بالدعم الحكومي نفسه لبقية السيارات الهجينة من تخفيضات في الضرائب.

8- مرسيدس بنز .. الفئة "سي سي300 إتش"

هي سيارة ذكية للشركات؛ إذ إنَّ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون تبلغ 94 غراماً لكل كيلومتر فقط. وتتناقض مقصورتها الفخمة وسلاسة قيادتها مع تكلفتها المنخفضة في الوقت نفسه.

7- سيارة بي إم دبليو آي8

تسمح معدات تشغيلها ذات التكنولوجيا المتطورة بسرعاتٍ عالية وانبعاثات قليلة من ثاني أكسيد الكربون. وتعد السيارة الأقرب لمنافسة بورش 911.

6- فولفو إكس سي90 تي8

تعد أكثر جاذبية من نظيراتها الفاخرة من طراز إكس سي90؛ إذ إنَّ مداها يصل إلى 43 كيلومتراً فقط عند تشغيلها بالكهرباء، وتبلغ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 49 غراماً لكل كيلومتر فقط. تضم محركاً توربينياً معززاً سعته 2 لتر يعمل بالبنزين أيضاً. وتتوافر السيارة بنسخةٍ أخرى ذات 7 مقاعد، لكنَّها ليست رخيصة الثمن.

5- فولكسفاغن غولف جي تي إي

تكاد تكون هذه السيارة بنفس السرعة وخفة الحركة اللتين تتمتع بهما السيارة جي تي آي التي تعمل بالبنزين. كما تتمتع أيضاً بقيادةٍ سلسة، إلى جانب السمات التقليدية للسيارات الهجينة. تقطع السيارة 48 كيلومتراً عند تشغيلها بالكهرباء فقط، وتبلغ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 39 غراماً لكل كيلومتر.

4- بي إم دبليو آي3









مع أنَّها ليست متطورة بقدر نظيرتها آي8، فإنها تحتل مركزاً أعلى منها على قائمة التصنيف؛ إذ إنَّها تتمتع بمركز جاذبية منخفض للغاية بفضل هيكلها المصنوع من ألياف الكربون والألومنيوم وحزمة بطارياتها القريبة من الأرض نسبياً.

3- تويوتا بريوس

بعد عدة عقود من التطوير، أصبحت النسخة الأحدث من سيارة بريوس أخيراً سلسة القيادة بحيث تحقق لسائقها مستوىً معقولاً من المتعة. كما أن مستويات تجهيزات السيارة أرقى من ذي قبل بعدما أصبحت الأكثر مبيعاً حول العالم، إلى جانب أنَّها تستهلك وقوداً أقل وتُصدر انبعاثاتٍ أقل بكثير من ثاني أكسيد الكربون.

2- أودي ايه3 إي-ترون









إحدى سيارات الهاتشباك العائلية المفضلة، وتم تعديلها لتزداد المسافة التي تقطعها بالكهرباء فقط. تتفوق قيادة هذه السيارة الهجينة على مثيلتها فولكسفاغن غولف جي تي إي بكثير، بالإضافة إلى أنَّ مقصورتها أكثر فخامة. وتعتبر سيارة مناسبة للشركات، وإن كانت باهظة الثمن بالنسبة للأفراد.

1- فولكسفاغن باسات جي تي إي

تقطع السيارة العائلية والعملية 50 كيلومتراً بالكهرباء، لكنَّها تحقق مسافة تبلغ 805 كيلومترات عند ملء خزانها بالوقود. تتمتع أيضاً بمقصورةٍ فسيحة ذات تجهيزات ولمسات جمالية، فضلاً عن أنَّ مساحة التحميل بها ضخمة؛ مما يجعلها السيارة المفضلة في هذه القائمة.