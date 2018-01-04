من بين 3 آلاف مشارك من 70 دولة.. مصري يفوز بلقب "أذكى طفل في العالم"

نال طفل مصري، يبلغ عمره 13 عاماً، لقب "أذكى طفل في العالم" بعد احتلاله المركز الأول بمسابقة عالمية للذكاء.

إذ أقيمت مسابقة الذكاء الدولية بماليزيا، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2017، في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مجموعة Intelligent Education المتخصصة بمجال التعليم وتطوير القدرات العقلية للأطفال.









وقد برز الطفل المصري في هذه المسابقة من بين 3 آلاف طفل من جنسيات مختلفة من 70 دولة بالعالم، وذلك بعد تمكُّنه من حل 230 معادلة حسابية معقدة في غضون 8 دقائق فقط، ما سمح له بالفوز بالجائزة الأولى في المسابقة.

تحدث حسين للنسخة الإنكليزية لموقع قناة "العربية"، قائلاً إنه حقق هذا الإنجاز بفضل الدعم والتوجيه الذي تلقاه من معلميه وأسرته. فيما أوضحت معلمة حسين، بتول محمد منتصر، أن الطفل كان يدرب قدراته العقلية منذ 5 سنوات استعداداً لهذه المنافسة.









إذ بدأ حسين تدريباته في عام 2012 عن طريق استخدام برنامج تطوير المهارات العقلية الماليزي، والتعلم بالاستعانة ببرامج الحساب الذهني دون استخدام تقنياتٍ مساعِدة في حل العمليات الحسابية مثل الآلة الحاسبة، فضلاً عن مشاركته في عدد من مسابقات الذكاء الأخرى، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

حسين -الذي يسكن بحي المعادي- يرى نفسه طفلاً طبيعياً استطاع تطوير مهاراته، ليصبح أسرع من الطفل العادي في حل المسائل الحسابية بـ4 مرات، وذلك عبر تخيُّل عداد صيني يسمى "أباكوس" في ذهنه ويحل به المسألة الحسابية.









وأكد خلال تصريحاته لموقع "المصري اليوم"، أن ذلك التدريب جعله يفهم مواده التعليمية بسرعة أكبر من باقي زملائه في المدرسة.

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة البريطانية نتائج دراسة علمية، تؤكد أن ما يسمى "الطفل المعجزة " مجرد شخص عادي تمكن من تطوير ملكة عقلية مذهلة في وقت مبكر، عبر تلقيه تعليماً فعالاً.

يُذكر أن البرنامج الماليزي يهدف إلى استغلال القدرات العقلية للأطفال عن طريق استخدام فصَّي المخ في إجراء عمليات حسابية معقدة في وقت قياسي، وذلك منذ افتتاحه في عام 1997.