الأعمال المرشحة ومقدم الحفل وسر الملابس السوداء!..كل ما تحتاج معرفته عن الغولدن غلوب

يستضيف فندق The Beverly Hilton في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، يوم 7 يناير/كانون الثاني، حفل جوائز الغولدن غلوب في نسختها الـ75، وهو الحفل الذي سيتم فيه تكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي عرضت خلال عام 2017.

وأسند تقديم حفل هذا العام لمقدم البرامج الحوارية سيث مايرز، وستكون هذه أول حفلة غولدن غلوب يقدمها مايرز، صاحب برنامج Late Night with Seth Meyers الذي يذاع على شبكة NBC.









ويعول منظمو حفل الغولدن غلوب على الروح الفكاهية التي يتميز بها مايرز في تقديم الأعمال الفنية، إذ يأملون في إضفاء جو من البهجة على الحفل.

وسبق لمايرز ترأس فريق كتاب برنامج Saturday Night Live خلال الفترة من 2001-2014، كما سبق له تقديم حفل توزيع جوائز الإيمي برايم تايم السادس والستون في 2014.

واستعان منظمو الحفل أيضاً بمجموعة من نجوم الشباك في هوليوود، لتقديم عدد من الفقرات، وعلى رأسهم بينيلوبي كروز وسيث روجين وهالي بيري وكارول بورنيت ودارين كريس وغريتا جيرويغ وهيو جرانت ونيل باتريك هاريس وكريس هيمسورث وكريستينا هندريكس وإيزابيل هوبيرت وشيرلي ماكلين وريكي مارتن وسارة جيسيكا باركر وإيمي بوهلر وإدغار راميريز وجك سيمونز وشارون ستون وآرون تايلور جونسون وأليسيا فيكاندر وإيما واتسون والمغني كيلي كلاركسون وكيرى واشنطن وغال جادوت.

مَن يحدد الفائز بجوائز الغولدن غلوب؟

يختار ويصوت على الأعمال الفنية جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وهي مجموعة تضم حوالي 90 صحفياً من جميع أنحاء العالم، هم المسؤولون عن وضع قواعد اختيار تلك الأعمال، بداية من قوائم الترشيحات مروراً بالقوائم النهائية المصغرة، وحتى اختيار الأعمال الفائزة، على أن هوية هؤلاء الصحفيين سرية عن الجميع.

سنة أولى غولدن غلوب

يدخل عدد من الممثلين قوائم الترشيح لأول مرة، ومن بين هؤلاء رايتشل بروسنهان عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"، وفرانكي شاو عن مسلسل "Smilf"، كاثرين لانجفورد عن مسلسل "13 Reasons Why".

أما المرشحون لأول مرة في الأفلام السينمائية فهم: دانيال كالويا عن فيلم "Get Out"، تيموثي شالاميت عن فيلم "Call Me by Your Name"، مارجوت روبي عن فيلم "I، Tonya"، أنسيل الجورت عن فيلم "Baby Driver"، ريتشارد جينكيز عن فيلم "The Shape of Water"، سام روكويل عن فيلم "Three Billboards Outside Ebbing، Missouri"، جاري أولدمان عن فيلم "Darkest Hour".

بورصة الترشيحات

يحتل فيلم The Shape of Water المركز الأول في عدد الترشيحات على جوائز الغولدن غلوب بـ7 ترشيحات، وهو فيلم رومانسي رعب أميركي صدر عام 2017، من إخراج جييرمو ديل تورو، وبطولة سالي هوكينز ومايكل شانون وريتشارد جينكينز، يليه فيلما three billboards outside ebbing Missouri و the post بعدد ترشيحات يبلغ 6.

بينما يحتل مسلسل Big Little Lies صدارة الأعمال الفنية الأكثر ترشيحاً بـ6 ترشيحات، ونال مسلسل Feud 4 ترشيحات في حفل الغولدن غلوب، أما مسلسلات Fargo، This is Us، The Handmaid's Tale فنالت 3 ترشيحات لكل منها.

سر الرداء الأسود









من المنتظر أن يرتدي عدد كبير من نجمات هوليوود مجموعة متنوعة من فساتين السهرة باللون الأسود، تعبيراً منهن عن حالة الاشمئزاز تجاه حوادث التحرش الكثيرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وكان بطلاها الممثل كيفين سبيسي والمنتج هارفي وينستون، وهي الحوادث التي تعرّض لها عدد كبير من النجمات.

وتقديراً للحالة السوداء التي ستبدو عليها نجمات هوليوود، أعلن الممثل الأميركي دواين جونسون، أن الفنانين أيضاً سيشاركونهن حالة الاحتجاج تلك، بارتداء ملابس سوداء أيضاً، مؤكداً أن نبذ تلك الحوادث لا يقتصر على السيدات فقط.

موعد الحفل

يبدأ حفل في 7 يناير/كانون الثاني 2018، في فندق The Beverly Hilton، في حي بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، وسيبدأ الساعة 5:00م بالتوقيت الباسيفيكي، أي الساعة 10 مساء بالتوقيت العالمي، الساعة 12 بتوقيت القاهرة، الحفل من إنتاج شركة ديك كلارك للإنتاج بالتعاون مع رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وسيتم بثه على شبكة NBC.

وعد منظمو الحفل بعقد شراكة إعلامية مع شركة الفيسبوك، وإنستغرام، حيث سيتم بث بعض مقاطع الفيديو بأسلوب البث المباشر ونشر بعض الصور للسجادة الحمراء وحفل الجوائز وقت حدوثها، وذلك بالتنسيق مع القائمين على الحفل.

ويشهد حفل الغولدن غلوب الـ75 تنوعاً كبيراً في الأعمال الفنية المرشحة، ما بين دراما وحركة وسيرة ذاتية أو قصص واقعية، وإليكم القائمة الكاملة للأعمال الفنية المرشحة لهذا العام:

أفضل فيلم درامي









Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing، Missouri

أفضل ممثلة بفيلم درامي









جيسيكا شاستين عن فيلم Molly’s Game

سالي هاوكينز عن فيلم The Shape of Water

فرانسيس ماكدورماند عن فيلم Three Billboards Outside Ebbing Missouri

ميريل ستريب عن فيلم The Post

ميشيل ويليامز عن فيلم All the Money in the World

أفضل ممثل بفيلم درامي

تيموثي شالاميت عن فيلم "Call Me by Your Name"

دانيال داي لويس عن فيلم "Phantom Thread"

توم هانكس عن فيلم "The Post"

جاري أولدمان عن فيلم "Darkest Hour"

دينزل واشنطن عن فيلم "Roman J. Israel، Esq."

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي









The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I، Tonya

Lady Bird

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي

جودي دينش عن فيلم "Victoria & Abdul"

مارجوت روبي عن فيلم "I، Tonya"

سيرشا رونان عن فيلم "Lady Bird"

إيما ستون عن فيلم "Battle of the Sexes"

هيلين ميرين عن فيلم "The Leisure Seeker"

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

ستيف كاريل عن فيلم "Battle of the Sexes"

أنسيل الجورت عن فيلم "Baby Driver"

جيمس فرانكو عن فيلم "The Disaster Artist"

هيو جاكمان عن فيلم "The Greatest Showman"

دانيال كالويا عن فيلم "Get Out"

أفضل فيلم رسوم متحركة









The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

Coco

Loving Vincent

أفضل فيلم أجنبي









A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade

Loveless

The Square

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم

ماري جي بلايج عن فيلم Mudbound

هونج شاو عن فيلم Downsizing

اليسون جاني عن فيلم I، Tonya

لوري ميتكالف عن فيلم Lady Bird

أوكتافيا سبنسر عن فيلم The Shape of Water

أفضل ممثل مساعد في فيلم

ويليم دافو عن فيلم "The Florida Project"

أرمي هامر عن فيلم "Call Me by Your Name"

ريتشارد جينكيز عن فيلم "The Shape of Water"

كريستوفر بلومر عن فيلم "All the Money in the World"

سام روكويل عن فيلم "Three Billboards Outside Ebbing، Missouri"

أفضل مخرج

جييرمو دي تورو عن فيلم "The Shape of Water"

مارتن ماكدونا عن فيلم "Three Billboards Outside Ebbing Missouri"

كريستوفر نولان عن فيلم "Dunkirk"

ريدلي سكوت عن فيلم "All The Money in the World"

ستيفين سبيلبيرج عن فيلم "The Post"

أفضل سيناريو لفيلم

The Shape of Water

Lady Bird

The Post

Three Billboards Outside Ebbing، Missouri

Molly’s Game

أفضل موسيقى تصويرية لفيلم

Three Billboards Outside Ebbing، Missouri

The Shape of Water

Phantom Thread

The Post

Dunkirk

أفضل أغنية في فيلم

أغنية "Home" عن فيلم "Ferdinand"

أغنية "Mighty River" عن فيلم "Mudbound"

أغنية "Remember Me" عن فيلم "Coco"

أغنية "The Star" عن فيلم "The Star"

أغنية "This Is Me" عن فيلم "The Greatest Showman"

أفضل مسلسل درامي









The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاترينا بالف عن مسلسل "Outlander"

كلير فوي عن مسلسل "The Crown"

ماجي جيلينهال عن مسلسل "The Deuce"

كاثرين لانجفورد عن مسلسل "13 Reasons Why"

إليزابيث موس عن مسلسل "The Handmaid’s Tale"

أفضل ممثل في مسلسل درامي

ستيرلينج كي براون عن مسلسل "This is Us"

فريدي هايمور عن مسلسل "The Good Doctor"

بوب أودينكيرك عن مسلسل "Better Call Saul"

ليف شريبر عن مسلسل "Ray Donovan"

جيسون باتمان عن مسلسل "Ozark"

أفضل مسلسل تليفزيوني كوميدي أو موسيقي

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي

باميلا ادلون عن مسلسل "Better Things"

أليسون بري عن مسلسل "Glow"

رايتشل بروسنهان عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"

عيسى راي عن مسلسل "Insecure"

فرانكي شاو عن مسلسل "Smilf"

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي

أنتوني أندرسن عن مسلسل "Black-ish"

عزيز أنصاري عن مسلسل "Master Of None"

كيفين باكون عن مسلسل "I Love Dick"

ويليام ميسي عن مسلسل "Shameless"

إيريك ماكورماك عن مسلسل "Will & Grace"

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا بيل عن مسلسل "The Sinner"

نيكول كيدمان عن مسلسل "Big Little Lies"

جيسيكا لانج عن مسلسل "Feud: Bette and Joan"

سوزان سارندون عن مسلسل "Feud: Bette and Joan"

ريس ويذرسبون عن مسلسل "Big Little Lies"

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

روبرت دي نيرو عن مسلسل "The Wizard of Lies"

جود لو عن مسلسل "The Young Pope"

كايل ماكلاشلان عن برنامج "Twin Peaks"

يوان مكريجور عن مسلسل "Fargo"

جيوفري راش عن مسلسل "Genius"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

لورا ديرن عن مسلسل "Big Little Lies"

شايلين وودلي عن مسلسل "Big Little Lies"

آن دوود عن مسلسل "The Handmaid’s Tale"

كريسي ميتز عن مسلسل "This is Us"

ميشيل فيفر عن مسلسل "The Wizard of Lies"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

أليكساندر سكارسجارد عن مسلسل "Big Little Lies"

ألفريد مولينا عن مسلسل "Feud"

ديفيد ثيوليس عن مسلسل "Fargo"

دافيد هاربور عن مسلسل "Stranger Things"

كريستيان سلاتر عن مسلسل "Mr. Robot"