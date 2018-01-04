"لا تتدخلوا في شؤونهم".. موسكو تحذر واشنطن بعد وعد قطعه ترامب للإيرانيين بـ استعادة زمام الحكم

حذرت موسكو، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، واشنطن من التدخل في "الشؤون الداخلية" لإيران، بعد أن وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمساعدة الإيرانيين على "استعادة زمام الحكم"، في أعقاب التظاهرات الاحتجاجية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه يجري بحث فرض عقوبات على المتورطين في "قمع" التظاهرات، التي قُتل خلالها 21 شخصاً في 5 أيام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية: "نحذر الولايات المتحدة من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجهمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال ريابكوف إنه "رغم المحاولات العديدة لتشويه ما يجري فعلاً (في إيران)، أنا على ثقة بأن جارتنا وصديقتنا ستتغلب على صعوباتها الحالية".

وانتقد أيضاً دعوة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن؛ لمناقشة أعمال العنف.

واتهمت إيران، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، في الأمم المتحدة واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية.

اندلعت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في "مشهد"، ثانية كبرى المدن الإيرانية، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى في إيران، ثم تحولت إلى تظاهرات ضد النظام.

ونزل عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى الشارع في العديد من المدن، يومي الأربعاء والخميس، في تظاهرات مؤيدة للنظام.