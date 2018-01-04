بعد انقطاعها لأكثر من عامين.. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر.. مطاران فقط سيُفعَّل فيهما الاتفاق

قالت وثيقة نُشرت على موقع الحكومة الروسية بالإنترنت، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.

ويسري القرار اعتباراً من الثاني من يناير/كانون الثاني 2018.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية، الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد بدء الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفةً أن الرحلات ستُستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولاً، بدءاً من فبراير/شباط 2018.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجَّر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية، بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وقُتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 224 شخصاً.

ووجَّه الحادث إلى جانب وقف رحلات الطيران الروسي، ضربة موجعة لصناعة السياحة في مصر، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وذكرت المصادر المصرية أن مصر ورسيا ستبدآن في أبريل/نيسان 2018، التفاوض حول تشغيل رحلات الشارتر من روسيا إلى المدن الداخلية، خاصة منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت المصادر إن من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين، تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة، إلى جانب رجال الأمن في المطارات.