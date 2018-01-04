الزعيم الأكبر في العالم عربيٌّ.. السجن 6 أشهر لشخصين روَّجا خبر وفاته باستخدام شعار مؤسسة إعلامية فرنسية

أصدرت محكمة تونسية الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2017، حكماً بالسجن 6 أشهر على تونسيَّين بتهمة ترويجهما شائعة وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عبر استخدام شعار قناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية، حسبما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب) نور الدين الحباشي، إن الرجلين أُدينا بتهمة "ارتكاب أمر موحش"، و"نشر أخبار زائفة من شأنها مس الصفو العام"، عبر "تقليد علامة تجارية".

وأوضح أنه "تم الحكم عليهما بـ6 أشهر سجناً مع خطية مالية (غرامة) قدرها 50 ألف دينار (1700 يورو) لكل واحد منهما".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أعلنت الرئاسة التونسية عن اعتقال شخصين أحدهما في الـ29 والثاني في الـ30، يشتبه بتورطهما في نشر شائعة تعلن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ونسب الخبر بشكل زائف ومفبرك لفرانس24.

وكان مسؤول في الرئاسة التونسية نفى الخبر سريعاً وتوعد بملاحقة الفاعلين. ونددت "فرانس 24" باستخدام شعارها "للترويج لأخبار كاذبة"، مشيرةً إلى أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول؛ بسبب "الأضرار التي لحقت بها".

والسبسي في الـ91، وهو الزعيم الوحيد بالعالم، إلى جانب الملكة إليزابيث في بريطانيا، الذي تجاوز التسعين.

وقد انتُخب في نهاية 2014 رئيساً لتونس، في أول عملية ديمقراطية بتاريخ البلاد، بعد الثورة التي أطلقت "الربيع العربي".