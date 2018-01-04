الـ"ماوس" مستطيل خشبي.. والكاميرا احتاجت 15 رجلاً لحملها.. شاهد كيف بدت التقنيات الحديثة قبل 100 عام: صور

الملمس الانسيابي للفأرة تحت يديك أثناء عملك لم يكن كذلك قبل سنوات، ولا حجم الكاميرا الصغيرة التي تحملها معك في كل مكان تذهب إليه، وهذا ما أكدته الصور التي جمعها موقع Bright Side الأميركي.

وفي هذا الموضوع ستعرف كيف كان شكل التقنيات الحديثة التي نستخدمها بشكل يومي الآن قبل 100 عام. ربما تستغرب بساطة بعضها، وربما تضحك من شكل أخرى، لكن على كلٍّ لا يجب أن ننسى أنَّها مهَّدت الطريق للتقنيات المتطورة التي نستخدمها حالياً.

1- فأرة الكمبيوتر









تشاهد الآن أول فأرة حاسوب على الإطلاق، التي اخترعها المهندس الأميركي دوغلاس إنجيلبارت في ستينيات القرن العشرين، وسمَّاها "محدد مكان س-ص لأنظمة العرض" أو X-Y Position Indicator for a Display System.

وقتها، كانت مستطيلة الشكل ومصنوعة من الخشب، على عكس الفأرة المعاصرة المصنوعة من المعدن، وتتصل بالحاسوب بوصلة USB، والتي يمكن التحكم في طولها ووزنها لتلائم قبضة يد المستخدم.

2- الميكروفون









هذا الصحن المعدني هو الميكروفون الذي استخدم عام 1876، بعدما اخترعه الأميركي-الألماني إميلي برلينر، باستخدام موصّل الصوت الخاص بالهاتف العادي، وقد تألف من مماسين كهربائيين (المماس: عنصر في الدائرة الكهربائية يوجد في المفاتيح الكهربائية)، تفصلهما طبقة رقيقة من الكربون، أحدهما متصل بغشاء يهتز عند اصطدام الموجات الصوتية به.

أما الميكروفونات التي تعمل بالكربون المشابهة للميكروفونات التي نستخدمها في عصرنا هذا، فقد اختُرعت في عام 1878، ثم جرى تطويرها في عشرينيات القرن العشرين.

3- الكاميرا









المصورون لم يكونوا محظوظين في العام 1900 مثلك اليوم، إذ كانت الكاميرا تحتاج لـ15 رجلاً لحملها على شاحنة.

إذ بنيت وقتها أكبر كاميرا عملاقة في العالم بوزن 408 كيلوغرامات، وكانت تُنتِج أكبر صور على الإطلاق في ذلك الوقت، تلك الكاميرا كانت مصممة خصيصاً لالتقاط صور قطار بنفس الحجم تقريباً.

أما الآن، فما زال العلماء يبذلون قصارى جهودهم لتحويل أي سطح إلى كاميرا عالية الدقة. على سبيل المثال، يعمل علماء جامعة كولومبيا حالياً على تجربة فكرة التصوير باستخدام لوح رقيق ومرن كبير الحجم.

4- نظارات الواقع الافتراضي









قُدِّم النموذج الأولي لنظارات الواقع الافتراضي قديماً جداً، وذلك في العام 1963، على يد المخترع اللوكسمبرغي-الأميركي هوغو جيرنزباك.

تلك النظارات التي سُميت بـTeleyeglasses كانت تزن 140 غراماً، وكانت عبارة عن إطار يحيط بشاشة أشعة أنبوب الكاثود (صمام إلكتروني يوجد في أجهزة الرادار والتلفزيون) تعمل بتيار كهربي بفولت منخفض، تستمده من بطاريات صغيرة للغاية.

كما كانت عدساتها عبارة عن شاشتين منفصلتين لكل عين، تعرض صوراً مجسّمة. لكن لم يتم تصنيع نسخ من هذه النظارة للاستخدام العام.

5- جهاز كيندل لقراءة الكتب الإلكترونية









النموذج الأوَّلي لجهاز قراءة الكتب الإلكترونية من شركة كيندل-Kindle اخترعه فريق أول بالجيش الأميركي، يدعى برادلي فيسك في عام 1922، وقد كان آلة مزودة بعدسات مصغرة، وأسطوانة يدمج عليها أكثر من 100 ألف كلمة.

6- برنامج سكايب في العام 1956









ربما نعتبر هذا الهاتف المزود بشاشة، نسخة قديمة من برنامج سكايب.

عُرض Picturephone في الأسواق باعتباره أحد المعروضات التي تستقطب الزوار بمعرض نيويورك الدولي لعام 1956، وعبره كان يُمكن إجراء مكالمات فيديو من "كشك" لآخر داخل المعرض، أو آخر مشابه في ديزني لاند.

7- المكنسة المنزلية









كان تنظيف المنزل شاقاً في العام 1901، إذ كان على السيدات الاستعانة بعربة تجرها الخيول لنقل المكنسة.

وبعد 5 أعوام، طوَّرت شركة Siemens "مضخة إزالة الغبار" -كما كان يطلق عليها- لكنها كانت تزن 300 كيلوغرام، وتستخدم الوقود للعمل بقوة حصان واحد.

أما المكانس المنزلية المعاصرة، فقد أصبحت "إنساناً آلياً ذكياً" يمكن التحكم به باستخدام الهاتف المحمول.

8- الإنسان الآلي









مع أن The Robot لم يكن أول إنسان آلي في العالم، لكنه حظي بشهرة واسعة عام 1950؛ إذ كان يعمل بجهاز تحكم سلكي، وكان قادراً على التحدث، وكانت عيناه تضيئان.

9- الطائرات









فكرتك البراقة في الطفولة لاختراع الدراجة أو كرسي يطير كان يُمكن أن تنجح!

إذ اخترع البريطاني هوراشيو فيليبس جهازاً متعدد الأجنحة، وصلت إلى 200 جناح منفصل، رُكبت على ما يشبه الدراجة الهوائية في عام 1907، ونجح في الطيران بها لمسافة 152 متراً، وإن لم يستطع التحكم بها تماماً.

ترى، هل سيقوم شخص ما بعد 100 عام بنشر صور لهواتف آيفون وأجهزة ماك وجوجل هوم، ويقول "يا لغرابة التقنيات القديمة، شاهد كيف كان شكلها!".

حسناً، كيف سيكون شكل الأدوات التقنية في عام 2118؟