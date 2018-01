لا حاجة للتمارين الرياضية ولا الريجيم ..نظام غذائي جديد يزيد من معدل حرق الدهون ويحسن وظائف المخ!

في هذا التقرير ستتعرف على نظام غذائي جديد يزيد من معدل حرق الدهون، وليس هذا وحسب، بل يحسن وظائف المخ!



فإذا كنت من الملايين الذين يبحثون عن حلٍّ سهل لإنقاص وزنك بسرعة، فلا داعي بعد اليوم إلى الذهاب إلى النوادي الرياضية، ولا اتباع أي حمية غذائية.. لكن هذا مشروط بأن يتم طرح هذا المنتج على نطاق تجاري يصلح لاستهلاك البشر بعد أن أثبت نجاحه على الفئران.



فقد تمكن باحثون من إيجاد مصدر للطاقة، جعل هذا المستحيل ممكناً!.

وهذه المادة ليست دهوناً، وليست من البروتينات، ولا الكربوهيدرات، ومع ذلك تمد الجسم بالطاقة!

Looking forward to rolling out @HVMN Ketone broadly in the coming weeks in the USA, and then abroad especially in Britain where much of the human studies were conducted at @UniofOxford cc: @BriannaStubbs https://t.co/d5jgVeSffb via @telegraphnews

— Geoffrey Woo (@geoffreywoo) January 1, 2018