أول فيلم هندي كبير سيعرض في السعودية .. المشكلة: لا يعرفون كيف يتصرفون بالمشاهد الساخنة!

قابل صناع الأفلام الهندية ذات الشعبية الكبيرة في كل العالم، قرار عرض أعمالهم السينمائية في دور العرض السعودية بكثير من الشك حول نجاح هذه التجربة، والتحديات التي سترافق عرض هذه الأعمال أمام الجمهور السعودي المحافظ.

فمن المقرر أن يكون الفيلم الهندي الذي يحمل الاسم 2.0 أول فيلم ضخم الإنتاج، يعرض في السوق السعودي.

ولكن بحسب تقرير مطول للناقد الفني الهندي غوتمان باسكران، نشره موقع صحيفة Hindustantimes فإنَّ منتجي هذه الأفلام الناجحة من أمثال كوترام كاديثال، وجوثيكا-ستار ماغالير ماتوم، وكريستي سيلوفابان كانوا هم أول من عبروا عن امتعاضهم من عرض الأفلام الهندية في السعودية، قائلين: "نحن لا نعرف ما القيود التي سيجري فرضها على الأفلام من قبل الرقابة في المملكة".

التقرير شدَّد على أن هناك تحديات أمام عرض الأعمال الهندية في السعودية، ونقل خوف صناع الأفلام الهنود من تشويه أعمالهم، بعد أن تخضع لمقص الرقيب، إذ تساءل "كيف سيتم التعامل مع المشاهد التي يمكن أن تكون غير مناسبة على الإطلاق للمجتمع السعودي المُحافظ للغاية والمُتقيد بالتقاليد"؟

وهل يمكن لممثلاتٍ مثل كاترينا كيف، وديبيكا بادوكون أن ترتديا على الشاشة نفس الملابس الكاشفة التي ترتديانها عادةً؟

ثم ذكر أنه "حتى الممثلات التاميليات بدأن الآن في ارتداء ملابس بها قليل من الإثارة، وهناك أيضاً مشاهد القبلات، وغيرها من المشاهد الأكثر حميمية التي أصبحت شائعة للغاية في الأفلام الهندية، نعم، حتى في الأفلام التاميلية"!

التقرير مضى إلى سرد تاريخ حظر عرض الأفلام في السعودية في الثمانينيات، والذي حدث بعد ضغطٍ من رجال الدين المسلمين المتشددين.

وذكّر الكاتب أيضاً بأن العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت مولعة بالأفلام الهندية، إذ كان الممثل الهندي راج كابور ذائع الصيت في وقتٍ من الأوقات في مصر، واليوم حل مكانه شاروخان.

وأردف الكاتب مشدداً على شعبية الفيلم الهندي في المنطقة "ولكن في الخليج، الذي به نسبة كبيرة من الهنود الذين يأتون من جنوب الهند، وخاصة المالياليين (من ولاية كيرالا الهندية) والتاميل، كانت أفلام ولايات التاميل نادو وكيرالا الهندية تحقق نجاحاً ساحقاً، بل إنَّها كانت تُعرض قبل عرضها في الهند بيوم، يوم الخميس".

