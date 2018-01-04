وصل سعره إلى مليون دولار.. "عجل" مولود حديثاً بشعار غريب على رقبته يتسابق الأتراك لشرائه

عندما تفكر بمبلغ قدره مليون دولار، فإن أول ما يخطر على بالك هو منزل فخم بتوابعه الراقية، أو مجوهرات نادرة، أو سيارات فارهة.

ولكن ماذا لو عُرض عليك "عجل" بهذه القيمة، هذا الحيوان ابن البقرة. برأيك ما الذي قد يميزه حتى يجعل صاحبه واثقاً منه ويعرضه بهذا الثمن الباهظ.

نظام الدين كور (35 عاماً)، يعيش في مدينة سامسون التركية، ويربي الماشية، ولديه مجموعة أبقار من فصيلة السيمنتال، التي تعتبر من أغرب سلالات البقر، وتمتاز بحجمها الكبير جداً.

نظام الدين كان يمتلك بقرة من هذه الفصيلة، التي لم تنجب منذ زمن طويل، وقرر ذبحها ليفاجأ بحملها.

ويحكي نظام الدين لوكالة الأنباء "إخلاص" قائلاً: "أنا أعمل في تربية الماشية، وكانت هذه البقرة لم تنجب منذ زمن، وعندما قرَّرت ذبحها حدث ما لم أتوقعه".

فقبل أسبوع أنجبت البقرة "عجلاً" وزنه ما يقارب 70 كيلوغراماً، ولكن ما أثار انتباه نظام الدين ومَن حوله، هو الهلال والنجمة على رقبة العجل المولود، وهو نفس الشعار الموجود على العلم التركي.

يقول نظام الدين "لقد أصبت بالدهشة والمفاجأة، إنها حالة نادرة جداً في تركيا".

وعندما عرف الناس بالقصة توافدوا لرؤية العجل، وتفاجأوا مما رأوه، وطلب الكثير شراءه، مما جعل صاحبه نظام الدين يفكر في وضع سعر يليق بهذه الحالة النادرة.

وأضاف: "أنا أفكر ببيعه، وقد وضعت حالياً مليون دولار قيمة له، وهناك من طلب شراءه، ولكن عندما عرفوا السعر تراجعوا لأنه مكلف".