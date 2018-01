إنذار حريق "خاطئ" يثير الفوضى في استوديو أخبار قناة بريطانية.. شاهد ما قاله مذيع النشرة قبل عملية الإخلاء

تعرّض بث برنامج ITV News التلفزيوني البريطاني، على محطّة Ten الفضائية لحالة من الفوضى، حيث أرغم إنذار بالحريق طاقم العمل على إخلاء استوديوهات التسجيل في لندن، في منتصف البث على الهواء مباشرة.

فبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الأربعاء 3 يناير/كانون الأول 2018، كان المذيع توم برادبي يتحدّث أمام الكاميرا، مساء الأربعاء، وحينها وجد المشاهدون رسالة ألقاها المذيع تقاطع البث، حيث قال "نحن آسفون على الاضطراب".

ويُعتقد أن إنذار الحريق قد انطلق عن طريق الخطأ، حيث عاد بث القناة على الهواء مباشرة بعد أقل من 10 دقائق.

وبعد الواقعة، اتجه المشاهدون إلى موقع تويتر للمزاح بشأن المذيع، وحديثه المطول الذي شرح فيه ما يحدث عندما تم إخلاء المكان.

فقد قال أمام الكاميرا: "حسناً، كما يمكنكم القول، نحن لدينا إنذار حريق"، وأضاف "نحن لسنا متأكدين ماذا سنفعل بشأن هذا، ولكننا نعتقد أننا سنضطر إلى إخلاء المكان".



وتابع: "لسوء الحظ، تحدث تلك الأشياء ولا يكون لدينا أي خيار".

وبشأن استكمال الفقرة الإخبارية، قال برادبي "سنحاول جلب بقيّة الأخبار لكم إذا استطعنا".

وبعد البرنامج، قال المذيع في تغريدة له على موقع تويتر: "نأسف على العطل الذي حدث الليلة، لقد كان إنذاراً خاطئاً، على ما يبدو، لم تسعفني الكلمات".

Sorry about the disruption tonight. False alarm, it seems. Words fail me. — tom bradby (@tombradby) ٣ يناير، ٢٠١٨

وقال أحد المعلّقين على الشبكات الاجتماعية: "يفوز توم برادبي بجائزة أطول وأهدأ إخلاء رأيته بسبب إنذار حريق".

@tombradby winning the award for the longest and calmest fire alarm evacuation ever seen. 😂 — mamawifeteacher (@lottyleigh) ٣ يناير، ٢٠١٨

وقال أحدهم: "لقد قضى 40 ثانية ليقول وداعاً بينما يحترق المبنى".

He took 40 seconds to say goodbye whilst the building is possibly on fire 😂😂 — Tommy Mason (@TommyMMason) January 3, 2018

وقال متحدّث باسم البرنامج "نحن نعتذر على انقطاع البث المباشر لبرنامج News الإخباري على محطّة Ten هذا المساء، بسبب إنذار حريق في المبنى. وقد تم إجلاء الموظفين بالكامل بحسب إرشادات التعامل مع الحريق".