واشنطن تكرم "الرافضين والغائبين والممتنعين"عن التصويت لصالح القدس بـ"حفلة عشاء استثنائية".. هايلي تنشر صورهم على تويتر

أقامت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، قامت هايلي بنشر -أو فرضت على بعثتها نشر- صور عدة على تويتر، تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.

ونقلت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن هايلي في تغريدة "من السهل على الأصدقاء أن يلتقوا في الأوقات الجيدة. لكن الأصدقاء الذين كانوا معنا في الأوقات الصعبة لن ننساهم أبداً، شكراً للـ64" دولة التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

RT @usun: “It’s easy for friends to be with you in the good times, but it’s the friends who are with you during the challenging times that will never be forgotten. Thank you to the 64.” pic.twitter.com/FiyIYuL3bS

— Nikki Haley (@nikkihaley) ٤ يناير، ٢٠١٨