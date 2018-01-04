يوجد أبطال خارقون يعيشون بيننا: لا يشعرون بالألم ولو كُسِّرت عظامهم.. وآخرون لا ينسون أي لحظة يمرون بها

يعيش بيننا "أبطال خارقون"، نعم.. كما قرأت، هناك أناس يتمتعون بقوى خارقة، وإن كانت في معظمها تعود إلى طفرات جينية نادرة، إلا أنها تخلق أناساً غير عاديين.



إذ يوجد أشخاص لا ينسون أي شيء مطلقاً، ويتذكرون كل تفاصيل حياتهم، وهناك آخرون لا يشعرون بأي ألم حتى في حالة حدوث كسر أو لدغة ثعبان أو غيرها، وغيرهم لا يشعرون بالبرْد مهما كان البرد قارساً.



تعرَّف على سبب ظهور هذه القوى الخارقة لدى بعض الناس، وباقي الطفرات الجينية بمشاهدة الفيديو.