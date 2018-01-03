رونالدو ينشر صورة رائعة له ويعلق متأثراً: لم أكن أتخيل أبداً أن التقط صورة كهذه!

غرّد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تويتر واضعاً صورة له إلى جانب الكرات والأحذية الذهبية والجوائز التي حصدها حتى الآن، قائلاً إنه لم يكن يتخيل أن يلتقط صورة كهذه يوماً ما.

وقال مهاجم نادي ريال مدريد في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة، لم أكن أتخيل أبداً أن التقط صورة كهذه". وأضاف: "أهدي هذه اللحظة، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين".

Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava chegar ao topo não pensei que tiraria uma foto assim. Dedico este momento à minha família, amigos, colegas de equipa, treinadores e às estruturas de clubes e seleção. Um agradecimento especial aos fãs. Estes troféus também são vossos! pic.twitter.com/Rf5rcHAqMX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ٢ يناير، ٢٠١٨

وأهدى رونالدو كل هذه الإنجازات لأنصاره قائلاً: إنها أيضاً لكم.

يذكر أن رونالدو كان قد تُوّج في ديسمبر / كانون الأول الماضي بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل عدد الكرات الذهبية التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما أنه كان قد ساهم بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ولقب كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والأوروبي، خلال عام 2017.