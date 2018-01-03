مقتل 3 من الاستخبارات الإيرانية في مظاهراتٍ غرب البلاد

قُتل 3 عناصر من جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني (السافاك) خلال مظاهرات مناهضة للنظام شمال غربي إيران.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، إن 3 أفراد من جهاز الاستخبارات قُتلوا خلال اشتباكات مع "مناهضي الثورة (الإيرانية)" بمدينة بيرانشهر، التابعة لمحافظة غرب أذربيجان.

ويصف المسؤولون الإيرانيون بعض المجموعات الإرهابية والمسلحة على الحدود الغربية من البلاد بـ"مناهضي الثورة".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تُطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وكانت آخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنياً على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.