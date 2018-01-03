طلاب مغاربة يجرون اتصالاً مع محطة فضاء دولية بتنسيق مع وكالة "ناسا"

أجرى طلاب مغاربة، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، أول اتصال من نوعه في البلاد، مع رواد محطة الفضاء الدولية "إ س س" من الرباط.

وطرح طلاب المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، على رائد الفضاء مارك فاند هي، العديد من الأسئلة المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء والحياة هناك.

بث مباشر: أول اتصال مباشر بين طلبة مغاربة ورواد محطة الفضاء الدولية ناسا https://t.co/Xd6ecRiLHL — Medi 1 Radio (@medi1radio) ٣ يناير، ٢٠١٨

وخلال جوابه عن أسئلة الطلاب، أوضح رائد الفضاء مارك فاند هي، أن "التجارب التي يجرونها في الفضاء لها انعكاسات إيجابية على الإنسانية".

وحول انعكاس البقاء في الفضاء على صحته، وعلى عدد من القطاعات من قبيل الطب، أوضح أن "ذلك يساعد البشر في الأرض على كيفية الأكل بشكل صحي، كما هو معمول به في الفضاء، بالإضافة إلى بعض الأشياء المتعلقة بالتوازن الصحي".

للمرة الأولى.. طلاب مغاربة يتحدثون إلى رواد محطة فضاء https://t.co/rQtyomMjlY pic.twitter.com/LWytgKfjDz — راي اليوم (@raialyoum1) ٣ يناير، ٢٠١٨

وقال إن "رواد الفضاء يقومون ببعض التمرينات، فضلاً عن تناول بعض الأدوية كل ساعتين، بهدف الوقاية من أمراض الكُلى والقلب".

وأشار إلى أن رواد الفضاء أجروا عدداً كبيراً من التجارب. لافتاً إلى أن هناك بعض الربوتات التي تساعدهم في العمل.

يُشار إلى أن إجراء الاتصال تم بتنسيق مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وتدور محطة الفضاء الدولية "إ س س" حول مدار أرضي منخفض على ارتفاع 400 كيلومتر، وتقوم بنحو 16 دورة في اليوم الواحد حول الأرض منذ إطلاقها سنة 1998.

ويشتغل بالمحطة بصفة دائمة طاقم دولي مكرّس للبحث العلمي في مجال الفضاء، وهو برنامج فضائي أطلقته ونفذته في البداية وكالة "ناسا"، وتم تطويره بالاشتراك مع وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "فكا"، بمشاركة الوكالات الأوروبية واليابانية والكندية.