إليسا تتجاهل إساءتها إلى إحدى المعجبات.. وتنشر قُبلات الصلح مع شيرين

تجاهلت المطربة اللبنانية إليسا انتقادات جمهورها بعد موقفها الأخير تجاه إحدى معجباتها، حيث رفضت الأولى التصوير في احتفالات رأس السنة.

ونشرت إليسا تغريدةً بحسابها الرسمي على تويتر، تقول فيها: "بالإشارة إلى الفيديو الذي أخذ وقتاً أكثر مما يستحق، أناس لا يجدوا ما يشغلهم في اليومين الأخيرين، معجبيني يعرفون كيف أحترمهم، وموقفي تجاههم، ليس أكثر ولا أقل".

Regarding the video that is taking so much time from people who are so free these two days, my fans know my respect to them, and my attitude towards them. Nothing more nothing less

— Elissa (@elissakh) January 2, 2018