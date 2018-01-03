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إليسا تتجاهل إساءتها إلى إحدى المعجبات.. وتنشر قُبلات الصلح مع شيرين

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ELISSA
Social Media

تجاهلت المطربة اللبنانية إليسا انتقادات جمهورها بعد موقفها الأخير تجاه إحدى معجباتها، حيث رفضت الأولى التصوير في احتفالات رأس السنة.




ونشرت إليسا تغريدةً بحسابها الرسمي على تويتر، تقول فيها: "بالإشارة إلى الفيديو الذي أخذ وقتاً أكثر مما يستحق، أناس لا يجدوا ما يشغلهم في اليومين الأخيرين، معجبيني يعرفون كيف أحترمهم، وموقفي تجاههم، ليس أكثر ولا أقل".



وأتبعت إليسا التغريدة بإعادة نشر فيديو آخر يُظهر تعاطفها مع طفل أراد التقاط صورة معها في أثناء غنائها؛ لتظهر احترامها للجمهور.



وبينما تجاهلت إليسا انتقادات الجمهور، نشرت صوراً أخرى تجمعها بالمطربة المصرية شيرين، وتعكس أن الخلافات بينهما قد انتهت، بعد أزمة سخرية شيرين من إليسا في حفل زفاف الممثل عمرو يوسف وكندة علوش، بحسب مجلة هي.


Beautiful shirine ❤

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