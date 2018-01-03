إليسا تتجاهل إساءتها إلى إحدى المعجبات.. وتنشر قُبلات الصلح مع شيرين

تجاهلت المطربة اللبنانية إليسا انتقادات جمهورها بعد موقفها الأخير تجاه إحدى معجباتها، حيث رفضت الأولى التصوير في احتفالات رأس السنة.











ونشرت إليسا تغريدةً بحسابها الرسمي على تويتر، تقول فيها: "بالإشارة إلى الفيديو الذي أخذ وقتاً أكثر مما يستحق، أناس لا يجدوا ما يشغلهم في اليومين الأخيرين، معجبيني يعرفون كيف أحترمهم، وموقفي تجاههم، ليس أكثر ولا أقل".

Regarding the video that is taking so much time from people who are so free these two days, my fans know my respect to them, and my attitude towards them. Nothing more nothing less — Elissa (@elissakh) January 2, 2018





وأتبعت إليسا التغريدة بإعادة نشر فيديو آخر يُظهر تعاطفها مع طفل أراد التقاط صورة معها في أثناء غنائها؛ لتظهر احترامها للجمهور.





وبينما تجاهلت إليسا انتقادات الجمهور، نشرت صوراً أخرى تجمعها بالمطربة المصرية شيرين، وتعكس أن الخلافات بينهما قد انتهت، بعد أزمة سخرية شيرين من إليسا في حفل زفاف الممثل عمرو يوسف وكندة علوش، بحسب مجلة هي.

Beautiful shirine ❤ A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jan 2, 2018 at 8:50am PST





