مسجل خطر ضرب ومخدرات ومشاجرات.. الشرطة تكشف هوية "عم صلاح الموجي" الذي ألقى القبض على إرهابي حلوان!

أثار طلب صلاح الموجي، بطل واقعة القبض على إرهابي حلوان، بالحصول على ترخيص حمل سلاح لحمايته من الإرهابيين -على حد قوله- انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مواطنون طلب الموجي ابتزازاً مرفوضاً، مؤكدين أن هناك نماذج بطولية قام بها مواطنون آخرون ضد الإرهابيين ولم يطلبوا حمل سلاح.

وبعد ظهور الموجي، في أكثر من لقاء على فضائيات النظام، وتكريمه من قِبل وزير الداخلية، والترويج لقصته على مواقع التواصل باعتباره مجنداً سابقاً في القوات المسلحة، تقدم الموجي بطلب لترخيص سلاح شخصي له، وجاء الرد من خلال تسريبات عبر مصادر لمواقع مؤيدة للنظام "صلاح مسجل خطر فرض سيطرة فئة ب"، وعرضت مصادر الداخلية سوابقه "ضرب ومخدرات ومشاجرات".

مفاجأة.. تعرف على صحيفة سوابق "#صلاح" #بطل_حلوان



كشفت مصادر أمنية لبوابة أخبار اليوم استحالة منح صلاح الموجي الذي اشتهر ببطل حادث #كنيسة_حلوان الإرهابي رخصة سلاحhttps://t.co/l1k1IcBWYZ pic.twitter.com/Klod4UohJ8 — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) ٢ يناير، ٢٠١٨

وقال بعض رواد التواصل الاجتماعي إن الموجي منذ هذه الواقعة، التي ثمّنها الجميع، يسعى إلى الحصول على مزايا، وكأنه يريد الحصول على مقابل، ورغم ذلك هناك رجال أعمال قدموا له هدايا كثيرة.

وكان صلاح الموجي قد تحدّث في أحد البرامج عن أنه يسعى لحمل سلاح للدفاع عن نفسه في مواجهة الإرهابيين الذين يسعون لقتله، على حد قوله.

فيما كشف عدد من رواد التواصل الاجتماعي أن الموجي عليه 5 أحكام منها ما هو جنائي بل إنه مسجل خطر في حلوان.

