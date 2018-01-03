شاهد.. كاتب سعودي يتهم الديوان الملكي بالفساد.. وأنباء عن اعتقاله

تداول مغردون سعوديون، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، أنباء عن اعتقال السلطات السعودية الكاتب الصحفي صالح الشيحي، بعد أيام من تصريحات مثيرة عن الفساد أدلى بها عبر قناة "روتانا".

وقال الكاتب جمال خاشقجي: "سمعت قبل قليل باعتقال الزميل والصديق صالح الشيحي، كان جوهرة الصفحة الأخيرة بـ(الوطن)، زاملته فوجدته أغيرنا على وطنه، كنت أمازحه وأسميه كاتب البروليتاريا".

وتساءل خاشقجي: "من سيبقى خارج المعتقل من الكُتاب اللي عليهم القيمة؟ هؤلاء هم الأصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله".

سمعت قبل قلبل باعتقال الزميل والصديق #صالح_الشيحي كان جوهرة الصفحة الاخيرة بالوطن زاملته فوجدته اغيرنا ع وطنه، كنت امازحه وأسميه كاتب البروليتاريا .

من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة ؟ هؤلاء هم الاصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله . pic.twitter.com/Ssys0wq6ma — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018

الاعتقالات طالت العلماء والمشائخ وطلبة العلم والاعلاميون والشعراء والمغردون ..

تطبيل السنين ندفع ثمنه اليوم .

المطبلون هم العدو الحقيقي للمواطن#صالح_الشيحي — #مفكر 🤐 (@mofaker11) January 3, 2018

وكان صالح الشيحي أدلى بتصريحات مثيرة عن الفساد في برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واتهم الشيحي الديوان الملكي علانية بالفساد، وبتوزيع أراضٍ على أشخاص من دون حق.

وقال الشيحي إنه رغم توقُّف منح الأراضي للمواطنين، فإنه من خلال معرفة المواطن برئيس الديوان الملكي، أو أي مسؤول بالديوان، أو حتى "سائق" بالديوان، يتم منحه قطعة أرض.



وبحسب الشيحي، فإن الدول التي تعج بالفساد، يبقى الفساد فيها بعيداً عن البحر، باستثناء السعودية.



واتهم الشيحي جهات متنفذة لم يسمها بتجفيف مياه البحر على المدن الساحلية بالمملكة، من أجل تنفيذ مشاريع شخصية لهم.



وانتقد الشيحي عدم الجدية في محاربة الفساد طيلة الأعوام الماضية، داعياً ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى المضي قدماً في محاكمة المتورطين بالفساد.



وكان الشيحي ينادي بشكل علني بملاحقة ومحاسبة مسؤولين كبار، اتهمهم بـ"سرقة أموال البلد"، بدلاً من ملاحقة "الضعفاء"، بحسب قوله.



