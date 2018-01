وصفه بـ"يوم انتهاء الفتنة".. قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن نهاية المظاهرات في البلاد

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، انتهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال جعفري في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: "اليوم هو يوم انتهاء الفتنة".

وأكد جعفري أن المظاهرات التي بدأت الخميس الماضي لأسباب اقتصادية، تحوّلت منذ يوم الجمعة إلى احتجاجات ضد الحكومة، وأضاف: "بدأت المظاهرات لتصبح مركزاً للفتنة منذ الجمعة، وتم توقيف معارضي الثورة والمنافقين المشاركين فيها".

وحمّل جعفري أميركا والسعودية مسؤولية تلك الأحداث.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد قبل ساعات قائلاً: "نحترم شعب إيران وهو يحاول إبعاد حكومته الفاسدة. ستجدون دعماً كبيراً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يناير، ٢٠١٨