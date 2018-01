تغريدة جديدة من ترامب للمحتجين الإيرانيين: سندعمكم في الوقت المناسب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أحدث تغريداته منذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستدعم المحتجين بإيران "في الوقت المناسب".

وكتب ترامب في تغريدته على تويتر، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018: "نحترم شعب إيران وهو يحاول إبعاد حكومته الفاسدة. ستجدون دعماً كبيراً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018