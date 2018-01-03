فَتَح باب الطوارئ وهبط أعلى الجناح حاملاً حقيبته.. شاهد كيف أثار راكب الرعب لدى مسافرين على متن إحدى الطائرات

أرعب أحد ركاب طائرةٍ تابعة لشركة رايان إير الأيرلندية المسافرين، عندما عيل صبره فجأة من طول الانتظار، للنزول من على الطائرة التي هبطت في إسبانيا قادمة من المملكة المتحدة، فما كان منه إلا أن فتح مخرج الطوارئ لينزل بنفسه من على جناح الطائرة.

الرجل وهو بولندي الجنسية وعمره 57 عاماً حطَّ على جناح الطائرة ذات الرحلة FR8164، حاملاً حقيبة يده، بينما كانت الطائرة متوقفة في مدرج مطار ملقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

لكن طاقم العاملين على أرض مدرج المطار نجحوا في إقناعه بالعدول عن قراره والعودة إلى متن الطائرة، قبل وصول الشرطة المحلية واعتقاله.

وقيل إن المسافر قد نفد صبره تماماً، بعد تأخر الطائرة ساعة كاملة تقريباً عندما غادرت مطار ستانستيد بلندن يوم رأس السنة، ثم اضطر الركاب للانتظار 30 دقيقة أخرى ريثما يغادرون الطائرة، بعدما حطت على مدرج مطار ملقة، الذي وصلته في الـ11 ليلاً.

وقد تحدث إلى صحيفة دايلي ميل البريطانية أحد المسافرين، ويدعى فيرناندو ديل فال فبيلالوبوس قائلاً: "قرر هذا الرجل أنه ما عاد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، فشغّل باب مخرج الطوارئ وغادر قائلاً "أنا ذاهب عن طريق الجناح" في حركة سريالية".

وأضاف المسافر فيلالوبوس: "جلِس المسافرُ على الجناح برهة من الزمن حتى تمكن الطاقم من إقناعه بالعودة داخلاً".

وقد تحدث أيضاً ناطق باسم شركة الخطوط الجوية رايان إير قائلاً: "لقد حدث هذا الخرق لأمن المطار بعد الهبوط في مطار ملقة، في الأول من يناير/كانون الثاني 2018".

وختم "على الفور قامت شرطة مقار ملقة باعتقال المسافر المذكور، وبما أن الأمر يتعلق بخرق قوانين ونظم الأمن والسلامة الإسبانية، فالأمر الآن يتم التعامل معه من قبل السلطات الإسبانية".