جاستن تمبرليك ينشر مقطع فيديو "تقشعر له الأبدان" ترويجاً لألبومه "الشخصي" الجديد!

اختار المغني الأميركي جاستن تمبرليك، الإعلان عن مشروعه الجديد بطريقة مميزة؛ إذ نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستغرام، يعلن فيه عن ألبومه القادم بعنوان Man of the Woods.

وكان تمبرليك استوحى فكرة ألبومه الجديد، الذي وصفه موقع Pop Sugar بـ "المسبب للقشعريرة من فرط التأثر"! من نشأته في ولاية تينيسي الأميركية، ومن ابنه سيلاس وزوجته الممثلة جيسيكا بيل.









ففي مقطع الفيديو المذكور، يقول تمبرليك معلقّاً، بينما يعرض الفيديو صوراً له وهو يركض في أحراش الغابات، ومساحات مغطاة بالثلوج، ويعمّد نفسه في إحدى البحيرات: "إنه -أي الألبوم- شخصي".

FRIDAY... A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Jan 2, 2018 at 7:04am PST

ومن المقرر أن يُطرح ألبوم تمبرليك الجديد Man of the Woods ،في الأسواق

في الثاني من فبراير/شباط من عام 2018، أي قبل يومين فقط من اعتلائه خشبة المسرح لتأدية حفله الموسيقي في استراحة ما بين الشوطين بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية الـ Super Bowl، المزمع إقامتها في 4 من ذات الشهر.

وكشف المغني أيضاً عن أنه ينوي طرح أول أغنية منفردة من ألبومه الجديد، في 5 يناير/كانون الثاني من عام 2018.

نضج بعد مسيرة فنية منذ الطفولة









في الكليب نلاحظ النضج الواضح في شخصية المغني البالغ من العمر 36 عاماً، فهو مستقر مع عائلته الصغيرة، بعد سلسلة من قصص الحب الفاشلة التي عاشها في مرحلة شبابه الأولى، وأبرزها مع المغنية بريتني سبيرز، والممثلة كاميرون دياز.

ويعتبر تمبرليك من أنجح أبناء جيله في هوليوود، فهو مغنٍّ ومنتج وممثل أيضاً، ويعتبر الأنجح من بين أعضاء فرقة NSYNC، التي تربَّعت أغانيها على عرش الأغنية الشبابية في العالم، منذ نشأتها عام 1995 حتى حلّها عام 2002.

وكان تمبرليك قد عرف طريقه للشهرة في سنٍّ مبكرة، إذ كان أحد أعضاء فرقة الأطفال في Mickey Mouse Club و مع مواطنيه رايان غوزلنغ وبريتني سبيرز وكريستينا أجيليرا.

