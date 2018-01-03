النرويج تتخذ موقفاً تجاه الإمارات بسبب مشاركتها في حرب اليمن

علقت النرويج، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، صادرات السلاح للإمارات، خوفاً من استخدامها في الصراع اليمني.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سورييد، عبر بيان، إن هذه "الخطوة بمثابة إجراء وقائي صارم".

وأوضحت أنه لا يوجد دليل، حالياً، على أن الذخيرة النرويجية تستخدم في اليمن، لكن هناك قلقاً متزايداً يتعلق بتدخل الإمارات العسكري في اليمن.

وارتفعت صادرات النرويج من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة من 41 مليون كرونة نرويجية (5 ملايين دولار) في عام 2015، إلى 79 مليون كرونة نرويجية (9.7 مليون دولار) في عام 2016.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي الذي تشكل عام 2015، بقيادة السعودية، لقتال جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، التي تسيطر على مساحات كبيرة من اليمن، وبينها العاصمة صنعاء.

وتتعرض قوات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ تدخلها في اليمن إلى انتقادات من جهات سياسية وحقوقية دولية، على خلفية استهداف غاراتها للمدنيين في صراعها مع الحوثيين وحليفهم الرئيس علي عبدالله صالح. بالإضافة إلى دور التحالف في مفاقمة الوضع الإنساني، نتيجة الحصار والإغلاق الذي يفرضه على هذا البلد.