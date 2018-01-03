والد الطفلة أشرقت: MBC تراقب حساباتنا على فيسبوك.. وأعتذر لكاظم الساهر

اضطر والد الطفلة أشرقت أحمد إلى الاعتذار لكاظم الساهر، بعد أن حاول إثناء ابنته عن الانضمام لفريق المطرب العراقي لصالح المطرب تامر حسني.

كما أعلن عن اعتذاره عن ظهور ابنته في حفلات أو برامج تلفزيونية، التزاماً من أسرة الطفلة بتعاقدهم مع قناة MBC لحين انتهاء البرنامج.





















وكانت الطفلة أشرقت قد أثارت إعجاب جميع أعضاء لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids، بعد أن أدت أغنية "أما براوة" الشعبية للفنانة نجاة، مما دفع جميع أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من كاظم الساهر وتامر حسني ونانسي عجرم للتسابق على انضمامها لفرقهم.











تردَّدت الطفلة كثيراً في الاختيار، وبدا أنها تريد الانضمام لفريق كاظم الساهر، بينما أشار لها والدها بأن تختار تامر حسني، وهو ما لاحظه الساهر وكشف عنه مازحاً في الحلقة.





















محاولات الأب لإجبار ابنته على الانضمام لفريق حسني وضع الساهر في حرج، مما دفع الأب إلى تقديم الاعتذار عن تصرفه، فضلاً عن التوقف عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية أو لقاءات تلفزيونية إلا بعد استئذان القناة، وفقاً للتعاقد معهم.

