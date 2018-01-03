سحابة سوداء فوق البيت الأبيض وعزل لترامب وزواج حزين لهاري وماركل.. وسيطة روحية تعلن توقعات 2018

هذا هو الموعد الرسمي لتوقعات العام الجديد للمشاهير، ولكن يبدو أنه سيكون عاماً مليئاً بالمصاعب على الزعماء، فلن يكون عاماً هادئاً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صحيح أنه لا يرضى بحالات السكون، ويفضل الصخب حتى في السياسة، إلا أن الوسيطة الروحية الأسترالية جورجينا ووكر، زعمت في توقعات العام الجديد أنَّه سيُدان رسمياً هذا العام، وستبدأ إجراءات عزله، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

ووكر، التي تعرّف نفسها بأنَّها وسيطة روحية تتنبأ بمصائر المشاهير، قالت إنَّ ترامب سيواجه عاماً بالغ الصعوبة، وسط تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016.











وقالت لبرنامج "توداي شو"، الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2018: "إنني أرى إدانةً رسمية هذا العام".

وأضافت: "لقد رأيتُ كرةً وسلسلةً حول كاحله. ورأيتُ فوقه ظل الرئيس السابق بيل كلينتون، ولذا سيمر بهذه العملية، ولكنَّه سينجو".

واستكملت نبوءتها قائلةً: "هناك سحابة سوداء فوق البيت الأبيض هذا العام.. أشعر بأنَّه عام مليء بالاضطرابات. ومن الممكن أن يعبر إجراءات العزل بسلام كما فعل كلينتون، ولكن هناك ما يكفي لإسقاطه".

وشملت نبوءاتها الجريئة أيضاً الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وأيضاً المغنيين بيونسيه وجاي زي.

إذ ادّعت أنَّها تعرف نوع واسم الطفل الثالث للثنائي الملكي، وزعمت أنَّها ستكون بنتاً واسمها فيكتوريا.

وأضافت أنَّ زواج بيونسيه وجاي زي المستمر منذ تسع سنوات سيبقى قوياً، على الرغم من مزاعم الخيانة، طالما حافظا على انفصال عملهما.

في العام الماضي، صدقت نبوءة جورجينا لويليام وكيت بأنَّهما سيحظيان بمولودة.

وقالت وسيطة روحية أخرى لبرنامج "صان رايز" يوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنَّ علاقة ميغان ماركل والأمير هاري لن تستمر.

وأضافت: "لدي شعورٌ بأنَّه سيكون هناك حمل العام المقبل، ولكنَّي لا أعتقد أنَّ علاقتهما ستستمر. من الممكن أن تستمر لخمس سنوات فقط، فهناك أشياء كثيرة أشعر أنَّها تحدث بينهما، لأنَّهما شخصان قويان للغاية".

وواصلت: "وهو شيء محزن، أتمنى لهما التوفيق، ولكن الأمور لا تبدو على ما يرام".