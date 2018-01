حافلة ركاب تطير على ارتفاع 100 متر لتسقط على شاطئ صخري.. "منعطف الشيطان" يخطف 48 من ركابها

في حادثة شبيهة بأفلام الخيال، اصطدمت شاحنة على طريق سريع بحافلة ركاب، أمس الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، وقذفتها من علو 100 متر، قبل أن تستقر رأسياً على أحد الشواطئ الصخرية في البيرو، مودية بحياة 48 من ركابها.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إن حادث "سقوط الحافلة التي كان على متنها 57 شخصاً (...) أوقع 48 قتيلاً على الأقل"، مشيرة إلى أن عمليات انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحري إلى مكان حطام الحافلة.

FATAL PLUNGE: Aerial footage shows the site of a deadly bus crash in Peru, with at least 30 passengers killed when the bus collided with a truck on a narrow highway and fell upside-down onto the beach below; a total of 57 passengers were onboard. https://t.co/v2tQAmWqMU pic.twitter.com/qwVAxibphS

— World News Tonight (@ABCWorldNews) January 3, 2018