ممرضات "يعذِّبن" رضيعاً وسط ضحكات ساخرة.. والده ذهب به للمستشفى فتفاجأ بفيديو صادم له انتشر على تويتر

حالة من الغضب، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشر فيديو لقيام ممرضات بالعبث بطريقة مستفزة بأحد المواليد في السعودية، دفعت مديرية الصحة في مدينة الطائف للتحرك.

الفيديو أظهر إحدى الممرضات، وهي تحمل طفلاً حديث الولادة، وتقوم بالضغط على رأسه ووجهه بقوة، مع ضحكات سخرية من شكل الطفل.

#الطائف



الشؤون الصحية تكف يد ممرضات بعد أن قمن بتصوير طفل رضيع والعبث به وتحيلهن للتحقيق #ممرضات_يعبثن_بطفل pic.twitter.com/XNyhjfUzEm — جوال وطني - السعودية (@JawalWatani) January 2, 2018

المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، كشف أمس الثلاثاء، 2 يناير/كانون الثاني 2018، عن قرار بوقف الممرضات من العمل، بعدما أظهر مقطع فيديو، عبثهن بأحد المواليد.

وأكد الربيعي أنه بعد التحقيق ثبت أن الفيديو تم تصويره داخل مستشفى للأطفال، وعلى ضوء ذلك شكّل مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في حينه لجنة للتحقيق، توصلت إلى تحديد مجموعة من الممرضات يتوقع مسؤوليتهن عن القضية، وأوصت اللجنة بكفّ أيديهن عن العمل فوراً مع استكمال التحقيقات للتثبت، وفقاً لما نشره موقع العربية نت.

صحيفة الوئام السعودية التقت بوالد الطفل الذي يدعى خالد الحارثي، وقال إن ابنه تعرَّض للتعذيب على يد الممرضات اللائي ظهرن في الفيديو، بل وصل الأمر للاستهزاء والتشهير به عبر مقطع فيديو، يعد الآن الأشهر في وسائل الإعلام.

وأضاف للصحيفة، إنه فوجئ بتناقل مقطع فيديو خاص بابنه، مما تسبب له بانهيار شديد.

وقال والد الطفل: إنه تم تنويمه لمدة 10 أيام، وخلال مراجعتي له اتضح أن ابني لا يرضع الرضاعة الطبيعية، وكنت أخشى أن يكون ذلك من التهاب المسالك البولية، ولكنه اتَّضح لي أن الممرضات لا يعبأن بالالتزام بالرضاعة.