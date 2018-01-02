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المنتخب الإماراتي يتعرض لموقف مُحرج خلال "خليجي 23" بسبب السلام الوطني

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وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة في الكويت، في خطأ تسبب في إحراج للمنتخب الإماراتي قبل مباراته مع منتخب العراق في نصف نهائي البطولة.

فقبل بدء المباراة حيث يصطف الاعبون على أرض الملعب ليعزف السلام الوطني للبلدين، تم عزف السلام الوطني العُماني بدلاً من الإماراتي، ما تسبب في إثارة موجة من السخرية الممزوجة بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المباراة بفوز الإمارات على العراق بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، ليصعد المنتخب الإماراتي لنهائي البطولة لمقابلة منتخب عُمان.

 

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