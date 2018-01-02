المنتخب الإماراتي يتعرض لموقف مُحرج خلال "خليجي 23" بسبب السلام الوطني

وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة في الكويت، في خطأ تسبب في إحراج للمنتخب الإماراتي قبل مباراته مع منتخب العراق في نصف نهائي البطولة.

فقبل بدء المباراة حيث يصطف الاعبون على أرض الملعب ليعزف السلام الوطني للبلدين، تم عزف السلام الوطني العُماني بدلاً من الإماراتي، ما تسبب في إثارة موجة من السخرية الممزوجة بالغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

#الامارات_العراق



اللجنة المنظمة للبطولة ماتعرفون السلام الوطني الاماراتي من بداية البطولة قلنا ان التنظيم سيء واشياء كثيره نترفع عنها ... — حمد المزروعي (@uae_3G) ٢ يناير، ٢٠١٨

وانتهت المباراة بفوز الإمارات على العراق بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، ليصعد المنتخب الإماراتي لنهائي البطولة لمقابلة منتخب عُمان.

يقال أن هناك إعتذار و لكن نريد التأكيد و السبب .... السلام الوطني الإماراتي أغلى من البطولة — ينابيع الإستشراف🇦🇪 (@DRsmq590) ٢ يناير، ٢٠١٨