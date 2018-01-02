6 دول جديدة تنضم رسمياً إلى مجلس الأمن.. بينها دولة خليجية ومصر تغادر

انضمت 6 دول، هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا رسمياً، الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، إلى مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين.

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يناير/كانون الثاني إن "السلام والأمن ليسا سهلي المنال"، مضيفاً خلال حفل غير مسبوق جرى بناءً على طلبه في مقر الأمم المتحدة: "ستتاح لكم فرصة فعلية لإحداث الفرق".

وعلى الأثر، تولّى سفراء الدول الست، وهم خمسة رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

6 دول تنضم رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي https://t.co/w3UWxZw7Gl pic.twitter.com/jaAO6pm4fS — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) ٢ يناير، ٢٠١٨

والسفراء الـ15 أعضاء المجلس حالياً هم ثلاث نساء و12 رجلاً. وإضافة إلى السفيرة الأميركية نيكي هايلي ونظيرتها البولندية التي انضمت الثلاثاء إلى المنتدى الأممي، تصل في يناير/كانون الثاني السفيرة البريطانية الجديدة لدى المنظمة الدولية كارن بيرس.

والدول الست التي غادرت مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي هي: اليابان ومصر والسنغال وأوكرانيا وأوروغواي وإيطاليا.