محمد صلاح يلحق بأبوتريكة ويتوج بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل لاعب إفريقي

فاز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة الأسد الذهبي، التي تمنحها سنوياً صحيفة "المنتخب" المغربية لأفضل لاعب إفريقي.

ونال صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، 297 نقطة في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 50 هيئة إخبارية وناقداً رياضياً من مختلف البلدان، ليتفوق نجم المنتخب المصري على اللاعب السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، الذي حلّ ثانياً برصيد 134 نقطة، والغابوني بيير أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الذي حل ثالثاً.

النجم المصري محمد صلاح يتوج بجائزة «الأسد الذهبي 2017» التي تمنحها سنويا جريدة المنتخب المغربية لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) ٢ يناير، ٢٠١٨

وبذلك ينضم محمد صلاح إلى مواطنه محمد أبوتريكة الذي توّج بالجائزة سنة 2008.

محمد صلاح يتوج بجائزة «الأسد الذهبي 2017»

التي تمنحها سنويا جريدة المنتخب المغربية لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي ⚽️🏆 pic.twitter.com/7OZEo1D5Jk — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) ٢ يناير، ٢٠١٨

وتألق محمد صلاح مع المنتخب المصري وقاده إلى مونديال كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، كما يقدم صلاح أداء رائعاً مع ليفربول في الدوري الإنكليزي وينافس كذلك على صدارة الهدافين، بعدما أنهى الموسم الماضي بشكل رائع مع فريق روما الإيطالي.