مومياء مصرية تقبع داخل قلعة في بريطانيا "ستحيا للأبد" بفضل تقنية مسح جديدة

"هناك مقولةٌ من مصر القديمة تقول إنَّ ذكر اسم الرجل بعد موته يعيده إلى الحياة ويمنحه الخلود".

هذا ما قالته عالمة آثار عن مومياء فرعونية تقبع على بعد آلاف الأميال عن مصر مهد هذه الحضارة العريقة، ويعتقد أنها لرجل ويعود تاريخها إلى 3 آلاف عام.

وتقبع هذه المومياء في قلعة في بريطانيا، وتشرف عليها الباحثة ماريا إساين صاحبة الجملة أعلاه والمسؤولة عن كل ما يتعلق بهذه المومياء والتي قالت عنها كذلك:

"إن كنا قادرين على تحديد اسم الرجل المكتوب بالهيروغليفية على موضع قدمه في النعش، فإنَّنا نساعده على أن يحيا للأبد".

Egyptian mummy can 'live forever' after development in scanning technique https://t.co/Jtc34LDVU1 pic.twitter.com/gPCVsaljJ8

— MSN Philippines (@msnph) January 2, 2018