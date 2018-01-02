لماذا عليك انتظار 13 يناير 2018 إذا أردت حجز رحلة طيران؟

إذا كنت ترغب في دفع أي فاتورة عن طريق بطاقة الائتمان، فسوف يُطلب منك غالباً دفع رسوم إضافية، وكأنك معاقَب.

كل هذا سوف ينتهي ابتداءً من 13 يناير/كانون الثاني 2018؛ فسوف تكون هناك قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي سوف تجعل الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أقل كلفة، وفقاً لتقرير على النسخة الألمانية لموقع Business Insider.

ابتداءً من هذا التاريخ لن يُسمح للبائعين والشركات بفرض رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات، أو التحويلات الائتمانية، أو خدمات الخصم المباشر باليورو. وسوف يسري هذا في جميع أنحاء أوروبا على المشتريات والحجوزات، سواءً في المحلات والمعارض، أو على شبكة الإنترنت.

Lufthansa تبدأ التطبيق في 10 يناير 2018

إذا كنت ترغب في حجز رحلة طيران، عليك الانتظار حتى منتصف يناير الجاري، فهذه المدة القصيرة سوف توفر لك الكثير من المال. وبحسب تقرير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، فإن عملاء شركة Lufthansa يمكنهم توفير حوالي 25 يورو عن كل عملية دفع باستخدام بطاقة الائتمان اعتباراً من 10 يناير/كانون الثاني 2018.

وفي استجابة سريعة لهذه التغييرات قامت شركة السكك الحديدية الألمانية Deutsche Bahn في وقت مبكر بإلغاء الرسوم الإضافية أثناء تغيير الجدول الزمني قبل بضعة أسابيع.

كان على عملاء السكك الحديدية في السابق دفع رسوم إضافية على كل تذكرة تصل إلى 3 يورو عند شراء التذكرة من ماكينة بيع التذاكر، أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة ائتمان ماستر كارد أو فيزا.

أرخص تذاكر للطيران

عندما يسأل شخص عن الطريقة الأمثل للحصول على تذاكر للطيران منخفضة السعر فإن البعض يعطي نصائح كالبحث عن تذكرة في أوقات محددة وسط الأسبوع أو الإجازات.

ليس هذا فقط، فسعر تذكرة الطيران مرتبط بعوامل عدة، كأسعار البترول، والطرق التي ستسلكها الطائرة، بل وعنوان الـIP الذي تحجز منه رحلاتك.

وبينما يواجه البعض تحديات كثيرة في الحصول على تذاكر طيران منخفضة السعر، فإن موقع Kiwi يوفر على المسافرين عناء البحث عن تذكرة رخيصة.

يقوم Kiwi بتحديد أفضل أسعار لتذاكر الطيران المتاحة للمكان الذي يبغي المسافر الذهاب إليه، وذلك من خلال مؤشر أسعار تذاكر الطيران الموجود في الموقع.

ويضع الموقع تفاصيل عن البلاد التي توفر رحلات طيران داخلية أو خارجية، سواء بأقل التكاليف أو أكثرها، حيث يشمل المؤشر حوالي 75 بلداً حول العالم، هي الأكثر زيارة.

ويتضمن المؤشر ترتيب الدول بحسب متوسط تكلفة التذكرة لكل 100 كم من السفر، وذلك باستخدام بيانات مليون رحلة سواء في أوقات الذروة أو الانخفاض.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فقد حثت منظمة تقارير الخطوط الجوية وشركة اكسبيديا - اللتان قامتا بتلك الدراسة - الأشخاص الذين يبحثون عن رحلات جوية رخيصة في أوروبا على حجز الرحلة قبل موعدها بـ140 يوماً.

رسوم الدفع عن طريق PayPal حتى الآن كما هي

هناك بالطبع بعض الاستثناءات؛ ذكرت صحيفة دي فيلت أنه مازالت هناك رسوم إضافية سوف يتم دفعها عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالشركات، وبعض بطاقات الائتمان الأقل انتشاراً مثل بطاقات أميريكان إكسبريس. كذلك لا تزال رسوم خدمة الدفع عن طريق PayPal كما هي.

وقد واجهت هذه القواعد الجديدة العديد من الانتقادات منذ وقت طويل. يقول أولريش بينيبوسل من جمعية التجارة الألمانية HDE "من الجيد تقديم وسيلة دفع فعالة ومريحة مجاناً، ولكن بهذه الطريقة ما الذي تبقى للتاجر؟". يخشى بينيبوسل من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف موقف البائعين والشركات والتجار تجاه مقدمي الخدمات النقدية.