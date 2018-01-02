16 تريليون رسالة فيسبوك و65 مليون نازح في العام.. هذه أكبر الأرقام في 2017

بداية من طول العمر، مروراً بالبيتكوين، وانتهاءً باستخدام اللاجئين للبلاستيك، أخذت الأرقام التي تهيمن على الأخبار في الزيادة أكثر وأكثر.

تضخمت الأرقام خلال عام 2017 بشكل فاحش، فقد أخذت الأرقام التي هيمنت على الأخبار في الزيادة بشكل كبير. فبالنظر إلى البيانات المخزنة، والأغراض المشتراة، والسنوات التي عاشها البشر، فقد شهدت الإنسانية زيادة لم يسبق لها مثيل في حجم الأرقام، مع اقتراب وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة.

قراءة الكثير من هذه الأرقام لا يبدو مريحاً. ولكن، إليكم بعض أكبر هذه الأرقام.

30140 مليار









مقدار الطاقة التقديرية المستخدمة في شبكة البيتكوين، أي 30.14 تيراوات في الساعة، وهو ما يعني أن الطاقة التي استخدمت لتعدين العملة المشفرة، أكبر من الطاقة التي استهلكتها أيرلندا.

جدير بالذكر أن استمرار استنزاف طاقة بمقدار 3.4 غيغاوات، يعني أن الشبكة تستهلك طاقة كهربية أكثر من خمسة أضعاف ما تنتجه أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في أوروبا "لندن أراي" في مصب نهر التايمز، والتي يبلغ حجم إنتاجها من الطاقة 630 ميغاوات.

مليون

عدد الزجاجات البلاستيكية التي بيعت حول العالم كل دقيقة، وذلك حسب تحقيق نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، في يونيو/حزيران الماضي.

وقد بيع خلال العام كله ما يُقدر بنصف تريليون زجاجة بلاستيكية في جميع أنحاء العالم. وإذا وضعت هذه الزجاجات البلاستيكية فوق بعضها بدلاً من ملئها بمشروبات غير ضرورية، كانت سوف تمتد لمسافة أكبر من نصف المسافة بين الأرض والشمس.

16425 مليار









يقترب هذا الرقم من 16.5 تريليون، وهو تقريباً عدد رسائل الفيسبوك التي أُرسلت هذا العام. ويعني ذلك وفقاً لحسابات موقع فيسبوك، أن قرابة 31.25 مليون رسالة يتم إرسالها كل دقيقة. هناك كثير من الوقت بين أيدي الناس.

121

عمر أكبر رجل في العالم، والذي أجرت صحيفة الغارديان مقابلةً معه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولم يدخل "دون سيلينو" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأنه فقد شهادة ميلاده في حريق منزل عندما كان في الـ 99 من عمرة.

100 مليون

متوسط عدد الأميال التي يقطعها السائق البشري لقتل أحدهم في الولايات المتحدة الأميركية. وكان هذا الرقم أيضاً هو عدد الأميال التي قطعها القائد نصف الآلي لسيارة تيسلا حتى مايو/أيار من هذا العام. وقد أصبح جوشوا براون في ذلك الشهر أول سائق لسيارة تيسلا، يموت في سيارة قيادة ذاتية.

275 مليوناً

عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية سوف تغرق في نهاية المطاف بفعل الاحتباس الحراري. قد يستغرق الأمر عقوداً لحدوثه، لكننا أيضاً سوف نحتاج لعقود، لأن نقل هذا العدد من الناس لن يحدث بين عشية وضحاها.

مليار

عندما شُوهد تصادم زوج من النجوم النيوترونية هذا العام، نشأ عن هذا التصادم وهج أكثر سطوعاً من ضوء مليار شمس.

ونشأ عن هذا التصادم أيضاً عدد كبير من الظواهر الفلكية الأخرى، ولكن وهج سطوعة أكبر من سطوع مليار شمس هو الاكثر سهولة للفهم من بين هذه الظواهر الأخرى.

3.4%

نسبة البريطانيين الأكثر قوةً وتأثيراً، من أصحاب البشرة السمراء والذين ينتمون إلى أقليات عرقية. وهي نسبة غريبة بالمقارنة بالعدد الكبير من هذه الفئة من السكان، والذين يشكلون 13% من إجمالي عدد السكان.

65.6 مليون

عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم، وهو رقم قياسي جديد. فإذا شكل اللاجئون والمهجرون الذين أجبروا على ترك منازلهم لكنهم لايزالون داخل بلدانهم بلداً بلداً خاصاً بهم، فسيصبحون الدولة الواحدة والعشرون من حيث عدد السكان في العالم، بعدد سكان أكبر من المملكة المتحدة، أو فرنسا، أو إيطاليا.

صفر

عدد النساء اللاتي حصلن على جائزة نوبل هذا العام. وقد اعترف عدد من الرجال على الأقل بتزايد التحيز ضد النساء. وقد صرح جاك دوبوشيه، أحد الفائزين بالجائزة، للصحافة قائلاً "نشأ العلم على يد الرجال، وذهب إلى الرجال".