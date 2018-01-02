الخرافة الحقيقية! من بريطانيا إلى الخليج.. ما هي أكبر حفلات الزفاف الملكية عبر التاريخ؟

بالنسبة لشخص عادي في المجتمع الحديث، يكلف حفل الزفاف حوالي 30 ألف دولار ولا يستمر أكثر من بضع ساعات.

ولكن، بالنسبة للأشخاص الذين ينحدرون من سلالة ملكية فإن الأمر مختلف تماماً، إذ أن حفل الزفاف هو حدث مهم لا يمر مرور الكرام.

على مر التاريخ، وضعت مختلف العائلات الملكية في جميع أنحاء العالم، بصمتها الخاصة في الاحتفال بمثل هذه المناسبات. فدون أدنى شك، يتم إنفاق الملايين من الدولارات على الفساتين والإجراءات الأمنية، فضلاً عن الدعوات السخية لأيام متعددة. وتقام حفلات الزفاف في القلاع القديمة الفخمة أو على الجزر في بعض الممالك.

هذه لائحة أكبر حفلات الزفاف الملكية من موقع fb.ru الروسي.

الملكة إليزابيث الثانية وفيليب









سنة 1947، تزوجت الملكة إليزابيث الثانية من الأمير فيليب، وقد آنذاك، كانت مجرد أميرة. وتجدر الإشارة إلى أنه تجمع بين الأميرة إليزابيث وفيليب صلة تقارب وقد التقيا في حفل زفاف أحد أفراد الأسرة سنة 1934.

ويقال إن الملكة إليزابيث وقعت في حب الأمير فيليب من أول نظرة، وتم الإعلان عن علاقتهما سنة 1946.

والمثير للاهتمام أن حوالي 200 مليون شخص استمعوا إلى حفل الزفاف الملكي على الإذاعة، كما حصل الزوجان الشابان على 2500 هدية و10 آلاف برقية تهنئة من مختلف أنحاء العالم. كما كان فستان إليزابيث مصنوعاً من قماش الساتان الأنيق.

وفي غضون سنوات قليلة، عندما كانت الأميرة إليزابيث في الخامسة والعشرين من عمرها، صعدت العرش بعد وفاة والدها لتصبح الملكة إليزابيث. ومؤخراً، احتفل هذا الثنائي الملكي بذكرى زواجهما الـ69.

حفل زفاف الأميرة مارغريت









لم تلجأ الأميرة مارغريت (الشقيقة الصغرى للملكة إليزابيث) لمصممة هوليودية، بل لجأت لنورمان هارتنل، مصمم الأزياء الذي صمم فستان زفاف شقيقتها، مثلما صمم رداء التتويج الخاص بها، ولكن على خلاف شقيقتها والعرف، طلبت فستاناً بسيطاً خالياً من التطريز والحلي المبالغ فيها والدانتيل، فكان الفستان الأسطوري الذي لفت أنظار 300 مليون مشاهد في أول بث تلفزيوني لحفل زفاف ملكي عام 1960.

وقد كان زوج الأميرة مصوراً فوتوغرافياً يدعى أنتوني أرمسترونغ جونز. ولكن لسوء الحظ، لم تنجح هذه العلاقة لينتهي الزواج سنة 1978.

حفل زفاف الأمير تشالرز وديانا

تابع حوالي 750 مليون شخص حول العالم حفل الزفاف الملكي للابن الأكبر للملكة إليزابيث الأمير تشالرز والأميرة ديانا على شاشة التلفزيون.

وحضر داخل الكنيسة حوالي 3500 شخص، كما ازدحمت الشوارع في لندن إذ وصلت أعداد مشاهدي موكب العروس إلى حوالي 600 ألف شخص.

بلغت تكلفة هذا العرس نحو 110 ملايين دولار فقط، وفقاً لتقرير على موقع Mynet التركي. وكان فستان زفاف الأميرة ديانا ذو الـ7.5 متر يسحر العيون.

ولكن، أصيب الحشد بخيبة أمل كبيرة عندما تبادل العروسان قبلة خجولة في قصر باكنغهام.

وفيما بعد، أصبح زواجهما مصدراً للفضائح، إذ انتشرت أخبار الخيانة بين هذا الثنائي، وتم الطلاق سنة 1996. وبعد ذلك بسنة واحدة، توفيت الأمير ديانا في حادث سيارة بينما تزوج الأمير تشارلز من جديد.

الأمير إدوارد وصوفي ريس جونز









في الواقع، كان حفل زفاف الابن الأصغر للملكة إليزابيث، الأمير إدوارد، حفل الزفاف الأبسط والأقل فخامة مقارنة مع بقية الحفلات في العائلة المالكة.

والجدير بالذكر أن الأمير إدوار التقى بمديرة العلاقات العامة صوفي ريس جونز في حفل خيري سنة 1993 وتزوجها سنة 1999. وأقيم حفل الزفاف في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور، كما قرر الزوجان أن يكون حفل الزفاف بسيطاً ولا يضم إلا دائرة ضيقة من العائلة والأصدقاء.

اقترضت صوفي تاجا من الماس من مجموعة الملكة إليزابيث الخاصة، علماً بأن الأمير إدوارد هو الوحيد الذي لم ينته زواجه بالطلاق من بين أبناء الملكة إليزابيث.

زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون









"لا شيء يضاهي الزفاف الملكي".. هكذا وصف دنكن لاركومبي، الصحفي السابق في صحيفة The Sun البريطانية، زفافَ الأمير ويليام، ابن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز والراحلة الأميرة ديانا، على الدوقة كيت ميدلتون، في أبريل/نيسان 2011، وفقاً لتقرير على مجلة Elle الفرنسية.

وفقاً للتقديرات، شاهد حفل الزفاف حوالي ثلاثة مليارات شخص من جميع أنحاء العالم، علماً وأن الأمير وليام هو الابن البكر للأمير تشارلز.

يذكر أن كيت ميدلتون ترجلت من سيارة الرولز رويس الملكية أمام أعين الحاضرين لمشاهدة حفل الزفاف، وهي ترتدي فستاناً من الدانتيل من تصميم سارة برتون المديرة الفنية لدار أزياء ألكسندر ماكوين.

وبعد إتمام مراسم الزفاف، ذهب الزوجان إلى العشاء ثم الديسكو. وعلى العموم، بلغت تكلفة حفل الزفاف الملكي 34 مليون دولار (32 مليون دولار لأغراض أمنية).

أمير موناكو









تزوج الأمير ألبرت الثاني من بطلة السباحة الأولمبية الجنوب إفريقية شارلين ويتستوك.

وقد بلغت تكلفة الزفاف الملكي الذي استمر لثلاثة أيام، 70 مليون دولار.

لا يسع المرء حين يرى فستان الأميرة شارلين، إلا أن يسأل نفسه "إلى متى سيستمر أمراء وأميرات موناكو في إبهارنا؟"، ففستان أميرة موناكو يتسم ببساطة فائقة ورقي مبهر وبذخ واضح في آن واحد.

وضمت قائمة الضيوف مجموعة من النجوم والمشاهير مثل كارل لاغرفيلد، وناعومي كامبل، وجورجيو أرماني. كما أحيت فرقة البوب الأميركية ذي إيغل حفل الزفاف.

أمير موناكو رينيه الثالث والنجمة السينمائية غريس كيلي









أقام الأمير رينيه الثالث حفل زفاف سخي، سنة 1956، عندما تزوج بالنجمة السينمائية الأميركية غريس كيلي.

التقى الأمير بغريس في مهرجان كان السينمائي لسنة 1955، وسرعان ما وقعا في حب بعضهما البعض. وبعد الزواج، اعتزلت الممثلة الأميركية التمثيل وودعت هوليوود.

استمر حفل الزفاف ليومين، كما شارك في هذه الاحتفالات الآلاف. وظل هذا الثنائي معاً إلى أن فرقهما الموت سنة 1982، عندما تعرضت الأميرة إلى حادث سيارة. وفي سنة 2005، توفي الأمير رينيه متأثراً بالمرض.

أمير موناكو بيير كاسيراجي وبياتريس بوروميو

تمت إقامة حفل الزفاف سنة 2015، وقد استمر الزفاف ليومين. ويعتبر بيير كاسيراجي السابع في خط عرش موناكو، وقد تزوج بمقدمة البرامج التلفزيونية بياتريس بوروميو، التي غيرت خمس فساتين خلال حفل الزفاف.

زفاف محمد بن زايد أمير أبوظبي

استمر حفل زفاف أمير أبوظبي من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، سبعة أيام سنة 1981، وقد تم إحياء حفل الزفاف في مساحة تتسع لنحو 20 ألف مقعد. ووفقاً للتقديرات، بلغت تكلفة حفل الزفاف 100 مليون دولار. ولا يزال هذا الثنائي متزوجين ولديهما أربعة أولاد وخمس بنات.

الأمير النرويجي هارلد الخامس وسونيا









كان الأمير هارلد الخامس وريث العرش النرويجي، تحت ضغط مستمر من قبل والده. ورغم رفض الملك لزواج ابنه بسونيا التي لا تنحدر من سلالة ملكية، أصر الأمير هارلد والملك الحالي للنرويج على قراره. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز "وضع الأمير والده بين خيارين إما الزواج بسونيا أو انتهاء النظام الملكي".

هدد الأمير هارلد أنه في حال لم يتزوج بسونيا، لن يتزوج على الإطلاق.

وبناء على هذا التهديد، وافق الملك واحتفل الزوجان الشابان بحفل زفافهما في أوسلو، واحتفت شوارع المدينة بهما، إذ زينت بالأعلام والزهور.

وفي الوقت الراهن، هارلد وسونيا هما ملكا النرويج.

ولي العهد هاكون وميته ماريت

تعلق قلب ولي العهد الشاب، بنادلة سابقة وأم عازبة تدعى ميته ماريت، وقد تحدى بزواجه جميع التقاليد سنة 2001.

يعتبر اختيار هاكون صادما، كما مثلت زوجته موضوعاً دسماً للمناقشات الإعلامية.

تزوجت هذه المرأة التي تعتبر من عامة الشعب من ولي العهد في حفل زفاف ضخم، إذ ازدحم 100 ألف شخص من الراغبين في مشاهدة الموكب المتجه نحو الكنيسة.

أصبح هاكون أول وريث عرش أوروبي يكسب ربيبا. وفي الوقت الحالي، أصبح لدى هذا الثنائي طفلان.

جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك ملك بوتان وجيتسون

زواج جيغمي خيسار نمجيل وإنغشاك ملك بوتان وجيتسون بيما سنة 2011

يحظى هذا الملك صاحب الكاريزما بمحبة رعاياه، وتمكنت زوجته الشابة أيضاً من اكتساب شعبية واسعة بعد فترة قصيرة من الزواج.

يوم الزفاف، أكد الملك للصحفيين "انتظرت وقتاً طويلاً للزواج، وأنا متأكد من أنني أتزوج المرأة المناسبة".

وقد استمر حفل الزفاف لمدة ثلاثة أيام، كما تضمن عرضاً لمدة سبع ساعات، قدمه 500 من الفنانين المحليين الموهوبين. وسنة 2016، ولد الطفل الأول للملك.

شارل الجريء والدوقة الإنكليزية مارغريت

استمر حفل زفاف هذا الثنائي 12 يوماً، ويذكر أن الاحتفالات أخذت فترة أطول مما كان مقرراً، وقد تم طلب المزيد من العمال لتقديم الخدمة.

ووفقاً لأحد المؤرخين، يعتبر ذاك "زواج القرن" آنذاك. وسنة 1477، توفي تشارلز في أرض المعركة، بينما توفيت مارغريت بعده بعدة سنوات وتحديداً سنة 1503.

زفاف ولي عهد بروناي المهتدي بالله وسارة صالح

أقيم حفل الزفاف الأسطوري سنة 2004، بعد أسبوعين من الاحتفالات الرسمية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومسابقات الكاريوكي.

وعقب انتهاء مراسم الزفاف تجول العروسان على سيارة رولز رويس مكشوفة مرصعة بالذهب.

سارة صالح هي ابنة أحد أفراد العائلة المالكة في بروناي وقد تزوجت لتصبح زوجة ولي العهد ورزقت بثلاثة أطفال في الوقت الحالي.