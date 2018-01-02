المغنية الإماراتية أحلام ترغب في تحقيق أمنية واحدة في العام الجديد.. ماهي يا ترى؟

يبدو أن أمنية الفنانة الإماراتية أحلام للعام الجديد 2018 هي أن تعود إلى برنامج The Voice مرة أخرى كعضوة بلجنة التحكيم.

الأمنية اتضحت من خلال إعادة نشرها لتغريدة عبر حسابها على تويتر لإحدى المستخدمات تدعى "عديلة"، إذ كتبت المستخدمة أمنياتها التي تريد أن تتحقق ومنها عودة أحلام إلى برنامج The Voice الذي يعرض على قناة MBC.

كانت MBC استبعدت أحلام من لجنة التحكيم ومن كل برامج القناة، الخبر أعلن عنه عبد الله مخارش، رئيس قسم الفن بصحيفة الشرق الأوسط السعودية، عبر حسابه الخاص على تويتر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

تم استبعاد احلام من برنامج ذافويس وام بي سي وستكون القديرة نوال الكويتية هي نجمة البرنامج بجانب اللجنة وخلي فجر السعيد تنفعك.. #علم_قطر — عبدالله مخارش (@makharesh) November 7, 2017

وأعلن الاتفاق مع الفنانة الكويتية نوال لتحل محل أحلام، كإحدى الفنانات المشاركات في لجنة تحكيم البرنامج.