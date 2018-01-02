أنقذ نفسك قبل مواجهة ورقة الإجابة.. أسرع 7 طرق لتلخيص المنهج ليلة الامتحان

لقد وصلنا إلى مرحلة الوقت بدل الضائع، وفي حاجة الآن إلى تلخيص أهم المحاور في المنهج لتنجو بنفسك أمام ورقة الإجابة، الطرق التالية قد تبدو بسيطة ولكنها ستساعدك على تخطي أزمة التوتر قبل الامتحانات وتساعد ذاكرتك على استيعاب الكم الهائل من المعلومات التي تحتاجها في إجاباتك.

1. العطور

قم ببخ عطر مميز وغير مألوف لديك أثناء مراجعة دروسك، هذه واحدة من أنجح الطرق لتنشيط الذاكرة ومن ثم قم ببخها مرة أخرى قبل الامتحان مباشرة، ستندهش من قدرتك على تذكر الأجزاء التي راجعتها عند بخ هذ العطر المألوف، تذكر لا تستخدم عطرك المعتاد.

2. امضغ العلكة

مضغ العلكة من أهم الوسائل التي تساعدك على التركيز، فإذا اضطررت للسهر أو الاستيقاظ مبكراً ولم تجد في نفسك القدرة على التركيز، ستساعدك العلكة على أداء المهمة.

كشف علماء نفس بريطانيون أن مضغ العلكة يعزز من أداء الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى مقارنة بمن لا يمضغون العلكة.

3. دقائق من الـ Meditation

ندرك جيداً أن وقتك أصبح مضغوطاً للغاية، وربما تظن أنها مزحة، ولكن أنت في حاجة بالفعل إلى جلسة تأمل ولو لدقائق، فهي لا تساعدك فقط على التركيز، وإنما تخلصك من التوتر المرتبط بالامتحانات.

4. الشهيق والزفير

هل مللت من نصائح فوائد الشهيق والزفير؟ حسناً هذه المرة بالتجربة ستدرك أن تكنيك الشهيق من الأنف والزفير من الفم له فوائد عظيمة، جربها ولن تندم خذ نفساً عميقاً من الأنف أثناء النظر إلى الصور أو الجداول أو الأرقام أو المعلومات والمعادلات المهمة التي تحرص على حفظها، ثم أخرج النفس من الفم.

أجرى باحثون بجامعة نورثويسترن على 100 مراهق، حول تأثير الشهيق والزفير على التركيز وتذكر الصور، وجدوا أن هذا التكنيك يحفز النشاط الكهربي للمخ، كما كشفوا أن المعلومات والصور المعروضة أثناء الشهيق أكثر تذكراً من المعروضة أثناء الزفير، لذا اقرأ أهم الملخصات أثناء الشهيق.

5. اقبض يدك

اقبض يدك اليمين قبل الشروع في حفظ العناصر التي تريد استرجاعها في الامتحان لمدة 90 ثانية، ثم اقبض يدك اليسرى لاسترجاع ما تريد حفظه.

هذا ليس سحراً، يقول الباحثون أن هذه الطريقة تحدث تغيراً في أداء المخ ومن ثم تحفز الذاكرة على الحفظ، طريقة غريبة ولكنها فعالة.

6. لا تسهر ليلة الامتحان

ندرك جيداً حجم الارتباك ليلة الامتحان، ولكن من المؤسف أن مخك سيخذلك إذا سهرت طوال ليلة الامتحان ولن يستوعب المعلومات التي اجتهدت في حفظها. نم جيداً وامنح مخك الوقت الكافي لاستيعاب معلوماتك.

7 . دون ملاحظاتك بهذا الخط

Times New Roman، قد يبدو الأمر غريباً ولكن هذا الخط هو الأفضل للقراءة واسترجاع المعلومات من الذاكرة.









هل أنت في حاجة لتذكيرك بأهمية حل المزيد من التمارين والامتحانات للتدريب على أداء الامتحان؟

