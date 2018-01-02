مصر تمدّد حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثالثة.. وتستعد لإعلان جدول الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من 13 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب قرار السيسي، الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، يبدأ مدّ حالة الطوارئ من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكلّف السيسي القوات المسلحة والشرطة "باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فضلاً عن معاقبة بالسجن من يخالف القانون"، وفق القرار ذاته.

واشترط السيسي العمل بهذا المدّ "بعد موافقة مجلس النواب (البالغ 596 عضواً) بأغلبية الثلثين".

ولم يعلن البرلمان موعداً لمناقشة قرار السيسي، حتى يصبح سارياً.

وهذه تعد المرة الثالثة التي يتم مد فيها حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ أبريل/نيسان 2017.

من جهة أخرى قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (مستقلة) إنها ستعلن، الإثنين المقبل، الجدول الزمني التفصيلي الخاص بالانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، شرقي القاهرة، لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان المقبلين.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، اعتزامه الترشح للانتخابات، لكنه دعا إلى توفير ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.

ولم يحسم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.