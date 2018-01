تصّدرت أسماء الممثلات الأميركيات الشهيرات ريس وذرسبون وناتالي بورتمان وإيفا لانغوريا، حملة أطلقتها 300 شخصية فنية، لمعالجة مشكلات النساء "الأقل شهرة من ضحايا التحرش الجنسي" التي كُشِفت بعد فضيحة المنتج الأميركي الشهير هارفي وينشتاين.

الحملة تحمل اسم Time's Up انتهى الوقت"، في إشارة إلى رسالة أرادت الممثلات إيصالها حسب تقرير "نجمات هوليود يتشحن بالسواد على السجادة الحمراء تضامناً مع ضحايا التحرش "الأقل شهرة" The Telegraph، بأن زمن السكوت عن هذه المشكلة قد ولى، ولن تقبل هوليوود بهذا بعد الآن لأن الحملة انضم لها أيضاً مجموعة من المنتجين والكتاب والعاملين في كواليس الفن هناك.

وتُركز الحملة على مساعدة الضحايا ممن هم خارج دائرة الضوء بعد أشهرٍ من تصدر ادعاءات شخصيات مشهورة في هوليوود عناوين الصحف.

وسيساعد صندوق تمويل قانوني بقيمة 13 مليون دولار أميركي النساء الأقل شهرة اللاتي كُنّ ضحايا لسوء السلوك الجنسي في الحصول على العدالة.

وتُعد هذه المجموعة هي المثال الأبرز لرغبة نساء هوليوود في تحويل غضبهن تجاه الاتهامات التي طالت وينشتاين إلى تحركٍ أوسع من أجل التغيير.

إذ واجه وينشتاين الشريك المؤسس لشركة Miramax الأميركية المتخصصة في مجال الترفيه اتهاماتٍ بالاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي من عشرات النساء نهاية عام 2017، علماً أن الجهة القانونية التي تمثله نفت أي ادعاءاتٍ بممارسة الجنس دون موافقة الطرف الآخر مراراً وتكراراً.

ومن الداعمات الأخريات للحملة الممثلة الأميركية آشلي جود، التي اتهمت وينشتاين بالتحرش، ودونا لانغلي رئيسة شركة Universal Pictures الأميركية لصناعة الأفلام، وتينا تشن التي عملت مساعدةً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وجاء في رسالةٍ نُشرت على الموقع الإلكتروني للحملة: "نحث وسائل الإعلام التي تغطي أخباراً متعلقة بالعاملين في هوليوود على تخصيص وقتٍ مساوٍ في تناول التجارب العديدة لمن يعملون في مجالاتٍ أقل شهرةً وقيمةً".

وسيقع صندوق التمويل القانوني الخاص بالحملة -الذي ما زال يقبل التبرعات- في المركز الوطني لقانون المرأة، وسيُخصَّص لمساعدة الضحايا اللاتي "أُجبرن على الصمت لفترةٍ طويلة للغاية".

وقالت ويذرسبون -التي اشتهرت ببطولة فيلمي Legally Blonde وWalk The Line- لصحيفة NY Times الأميركية: "كنا منعزلات عن بعضنا البعض. أخيراً نسمع بعضنا البعض ونرى بعضنا البعض، ونشبك أيادينا تضامناً مع بعضنا البعض وتضامناً مع كل امرأة تشعر أنَّها مهمشة، حتى يُسمع صوتها أخيراً".

وتحاول الحملة أيضاً دفع شركات صناعة الأفلام إلى الموافقة على تقسيم مجالس إدارتها بالنصف بين الجنسين، للتصدي لهيمنة الذكور على قمة صناعة الأفلام.

ونشرت المجموعة إعلاناً في صفحةٍ كاملة بصحيفتي نيويورك تايمز الأميركية ولا أوبينيون الإسبانية، وجاء في الإعلان: "يجب أن تنتهي معاناة النساء في شغل المناصب والتدرج فيها، وأن تُسمع أصواتهن ببساطة ويُعترف بقدراتهن في أماكن العمل التي يهيمن عليها الذكور؛ انتهى وقت هذا الاحتكار غير المفهوم".

More than 300 actresses, writers and directors have launched Time's Up, a project to help fight sexual harassment https://t.co/gHO034Z8Ch pic.twitter.com/kLRBXQ0Tok

— BBC 100 Women (@BBC100women) January 2, 2018