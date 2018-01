ماذا يحدث في إيران وما أسبابه؟.. 7 أسئلة تلخّص لك كل شيء

رغم اندلاع الاحتجاجات في إيران منذ يوم الخميس الماضي الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلا أن التعتيم الإعلامي وحجب الشبكات الاجتماعية من جانب النظام سبب حالة من التعتيم.

وتناقلت الوكالات الإيرانية الرسمية وأخرى عالمية، خبر مقتل عشرة أشخاص، دون الكشف عن جوانب هذه المظاهرات، سواء بدايتها أو أسبابها المباشرة وغير المباشرة.

فيما يلي، نحاول شرح ماذا يحدث هناك ومقارنته بأكبر احتجاج عرفته إيران خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي الاحتجاجات الخضراء في عام 2009، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إلى الوضع الحالي.

اندلعت المظاهرات في مدينة مشهد شمال شرقي إيران - ثاني أكبر مدينة إيرانية وأحد أكثر المدن ذات المزارات الدينية الهامة- يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي لتنتقل لطهران يوم 29، وبحسب وسائل إعلام إيرانية تبث من الخارج فإنه قد تم اعتقال نحو 400 متظاهر.

وفي يوم السبت الماضي، خرج المئات من الطلاب في شوارع طهران مرددين شعارات ضد الحكومة الإيرانية، قبل أن تفض الشرطة هذه التجمعات، كما شارك في التظاهرات العديد من مواطني مدينة كرمنشاه ذات الأغلبية الكوردية والتي تقع غرب البلاد، لتنتقل بعدها الاحتجاجات إلى العديد من المدن الإيرانية، كالأهواز وقزوين ونجف آباد.

يقول الباحث في الشأن الإيراني، أحمد فاروق، إن اندلاع المظاهرات يعود في الأصل إلى رفع الدعم عن شريحة كبيرة من المواطنين ورفع أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة للعام القادم.

وأضاف فارق أن التظاهرات من مشهد يسيطر عليها المحافظين، خاصة أن فيها أكبر مؤسسة خيرية في إيران والتي يشرف عليها أحد المقربين من المرشد ومنافس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الماضية إبراهيم رئيسي.

ويوضح فاروق، أن اندلاع تلك التظاهرات في مشهد يهدف إلى التضييق على روحاني، وذلك بسبب توجهاته نحو الانفتاح على العالم بما يهدد نفوذ المصالح الاقتصادية للعديد من الشخصيات الإيرانية النافذة، إلا أن تلك التظاهرات خرجت عن سيطرة المحافظين وانضمت إليها فئات أخرى من الشعب.

ورغم رفع العقوبات عقب الاتفاق النووي وتسلم إيران مبالغ كبيرة مجمدة في الخارج، إلا أن هذا لم ينعكس على المستوى الاقتصادي للمواطن الإيراني، حيث يتم تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لصالح السياسة الخارجية والمساعدات العسكرية للجماعات والأنظمة المدعومة من إيران.







المظاهرات في مشهد



رغم أن المظاهرات اندلعت لأسباب اقتصادية، فإن الشعارات التي رفعها المتظاهرون لم تقتصر فقط على الاعتراض على الأسعار المرتفعة أو مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، فقد شملت شعارات مطالبة بإسقاط النظام و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".

واعترض المتظاهرون على تدخل بلادهم في سوريا والعراق، إذ رددوا شعار مناهضة لدعم إيران لحزب الله وحسن نصر الله وبشار الأسد، كما رددوا هتافات أخرى مطالبين بالحرية.

وعلى الشبكات الاجتماعية، نشر العديد من المستخدمين قائمة بالمطالب تحت عنوان "ما چه می‌خواهیم؟" أو "ماذا نريد"، وهي قائمة مكونة من 9 مطالب هم: استفتاء على الدستور، وانتخابات حرة، فصل الدين عن السياسة، إلغاء ولاية الفقيه، المساواة بين المرأة والرجل، توزيع عادل للثروة، إلغاء الحجاب الإجباري، قضاء مستقل، إعلام حر.

وقام المتظاهرون بحرق وإنزال صور خامنئي، خصوصاً في مدينة مشهد الإيرانية، كما تم الاعتداء على العديد من رجال الأمن، بل ردد بعض المتظاهرين هتاف "رضا شاه، طيب الله ثراك" في إشارة إلى حاكم إيران في الفترة من 1925 إلى 1941 وعائلة بهلوي التي أطاح بها آية الله روح الله الخميني أول زعيم للجمهورية الإسلامية.

رغم تباين المطالب من الفئات المختلفة بالمجتمع فإن المقاطع المصورة التي يبثها الشباب والطبقة العاملة تمثل القاسم الأكبر، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وينطوي ذلك على خطورة أكبر على السلطات لأنها تعتبر الطبقات الأقل ثراء موالية للجمهورية الإسلامية مقارنة بالمحتجين الأكثر انتماء للطبقة المتوسطة الذين خرجوا إلى الشوارع قبل تسع سنوات، كما تتميز المظاهرات الحالية أنها دون قيادة ولا يعلم الجهة الداعية لها حتى الأن.

وطبقا للأرقام الرسمية فإن 90 في المئة من الذين ألقت الشرطة القبض عليهم تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وكثيرون من الشبان أكثر اهتماما بالوظائف والتغيير منهم بالمثالية الإسلامية والمشاعر المناهضة للغرب التي يتشبث بها الحرس القديم.

عقب بدء المظاهرات مباشرة، اتهم المسؤولون الإيرانيون المتظاهرين بأنهم مخربون وعملاء ومجرد أيادٍ لقوى خارجية، وانتظر الرئيس روحاني يومين حتى يصدر خطاباً حذر فيه مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون، وقال إن الدولة ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها.

وقال روحاني، "اقتصادنا بحاجة إلى عملية جراحية كبيرة، وعلينا أن نتحد جميعاً"، مؤكداً أن الحكومة عازمة على "تسوية مشكلات المواطنين".

واتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2017، "أعداء" إيران بالتآمر ضدها، في أول تعليق له على التظاهرات الجارية.

وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إنه "في أحداث الأيام الأخيرة، اتّحد الأعداء مستخدمين وسائلهم، المال والأسلحة والسياسة وأجهزة الأمن لإثارة مشكلات للنظام الإسلامي" الإيراني.

لم تندلع المظاهرات الحالية، إلا وقد تم مقارنتها بأحداث الحركة الخضراء في عام 2009، لكن على عكس الاحتجاجات الحالية، فإن مظاهرات الحركة الخضراء كانت اعتراضاً على إعلان فوز الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية، نتيجة التزوير.

والحركة الخضراء هي حركة إصلاحية، يقودها شخصيتان بارزتان هما مير حسين موسوي ومهدي وكروبي واللذان ما زالا تحت الإقامة الجبرية عقب دعمهما لمظاهرات الحركة الخضراء في 2009.

ولكن على مستوى الأرقام وشدة الاحتجاجات، فإن الاحتجاجات الحالية تعد أعلى من حيث العدد وأكثر عنفاً، حيث تمت السيطرة على العديد من أسلحة رجال الأمن ومقاومتهم بالحجارة وزجاجات الملوتوف، كما تظهر التسجيلات على الشبكات الاجتماعية.

ونشرت صحيفة التليغراف البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه بعض المتظاهرين وقد جردوا أحد قوات الحرس الثوري الإيراني من سرواله، بعد أن لوح باستخدام عصا صدمات كهربائية ضده.

#Update102- An hour ago protesters were attacked by Basij(IRGC) Forces in #Kermanshah but people resisted, took one hostage, took his trousers off and let him go.

This is going to be a tactic against IRGC Forces all over the country when protesters get attacked.#IranProtests pic.twitter.com/VmbtDcm5l0

— Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) December 31, 2017