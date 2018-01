من يقف في وجه بوتين بالانتخابات المقبلة؟.. مسلمة ترشّح نفسها وتتحدى الرئيس الروسي

أعلنت صحفية مسلمة بارزة ترشحها للانتخابات الرئاسية في روسيا التي من المُقرَّر أن تُجرى في مارس/آذار من العام الجاري 2018.

وتنتمي آينة حمزتوفا (46 عاماً) إلى جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، وترأس آينة، التي تتبع المذهب الصوفي، أكبر مؤسسة إعلامية مسلمة في روسيا، Islam.ru والتي تتضمَّن قناةً تلفزيونية ومحطة إذاعة وصحف مطبوعة، وتكتب أيضاً كتباً عن الإسلام، وتدير العديد من المؤسسات الخيرية، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وبحسب تقرير لموقع StepFeed الإماراتي، فإن حمزتوفا متزوجة من أحمد عبد اللطيف، مفتي جمهورية داغستان.

ونشر فيصل عيدروس، الصحفي بقناة الجزيرة الإنكليزية، تغريدةً على موقع تويتر أرفق بها خبر ترشح حمزتوفا لرئاسة روسيا، معلقاً عليه قائلاً: "المرأة المسلمة التي تريد الترشح أمام فلاديمير بوتين".

The Muslim woman who wants to run against Vladimir Putin https://t.co/WKLcF5HztA by Mansur Mirovalev via @AJEnglish

— فيصل عيدروس (@faisaledroos) January 1, 2018