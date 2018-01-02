براتب 65 ألف يورو سنوياً .. وظيفة لا يرغب بها أحد تخضع وزيراً للعدل لاستجواب في البرلمان!

وظيفة لا يرغب بها أحد، وصلت أصداء مشكلة عدم الرغبة في العمل بها إلى البرلمان الألماني!

فبحسب تقرير نشر في النسخة الألمانية من موقع "هاف بوست" يبحث سجن النساء الواقع في مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا شرق ألمانيا عن متخصص لشغل وظيفة مستشار نفسي لعلاج الإدمان، ولكن لم يتقدم أحد للوظيفة منذ الإعلان عنها قبل أشهر.

ويعد سجن النساء هذا من أعلى السجون اكتظاظاً في ألمانيا، وتعاني العديد من نزيلاته من آفة إدمان المخدرات، علماً أن التعاقد مع الموظفة السابقة المختصة بتقديم الاستشارات النفسية للمدمنات انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2017.

مازال البحث مستمراً دون جدوى

Zwei Ausschreibungen warte ich noch ab, dann schlage ich zu.

Jahresgehalt bereits zweimal erhöht: Chemnitzer Gefängnis bietet Job mit üppigem Gehalt - doch keiner will ihn https://t.co/YPeKbYwSnJ via @focusonline — Haas (@Altschwanstein) December 30, 2017

ولم تفلح كل المحاولات التي بذلتها وزارة العدل المسؤولة عن الوظيفة الشاغرة، من أجل إغراء أي مختص بالتقدم للوظيفة، إذ رفعت قيمة راتبها سنوياً من 45 ألف يورو عرضتها الوزارة كحد أقصى مع بداية الإعلان عن شغرها إلى 54 ألف يورو، وبرغم ذلك أيضاً لم يتقدم أي أحد للوظيفة.

والآن تم طرح عرض ثالث، ولكن هذه المرة يقدر الراتب السنوي بـ 64 ألف يورو.

وأفاد وزير العدل هناك وعضو حزب CDU في سباستيان جيمكو في رده على الاستجواب المقدم من كتلة اليسار في البرلمان موضحاً أن هذا هو السبب في زيادة قيمة المبلغ المخصص للمناقصة الجديدة.

وتأمل الحكومة في ولاية ساكسونيا أن تعثر بهذا العرض الأخير على متقدم مناسب لهذه الوظيفة.

وأخيراً لا بد من ذكر أن التقديم بحسب صحيفة Bild قد مُدد حتى نهاية يناير/كانون الثاني من عام 2018.

