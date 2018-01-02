احذرن يا أمهات: الشاي بالبسكويت يُدمر صحة طفلك!

إذا كنتِ أماً لأول مرة أو ستصبحين كذلك بعد شهور، فمؤكد أنك سمعت ولا زلت تسمعين عشرات النصائح الغريبة من الآخرين حولك، لكن مع كل أسف كثير من هذه النصائح غير سليمة وآثارها السلبية أكبر مما قد نتصور.

دعينا نتحدث هنا عن إحدى هذه النصائح، بخصوص ما يأكله الطفل في الأشهر الأولى من عمره.

عندما يبدأ طفلك في تناول طعام بجانب الرضاعة الطبيعية -في الشهر السادس من عمره كما تنصح منظمة الصحة العالمية-، تجدين نصائح من قبيل أطعميه البسكويت بالشاي، كون البسكويت يصبح طرياً للغاية بعد غمسه بالشاي، فيسهل على الطفل تناوله قبل نمو أسنانه. لكن هذه النصيحة قد تدمر صحة طفلك.

دعينا نتحدث في البداية عن مخاطر الشاي









تناول الطفل للشاي يسبب حدوث خلل في امتصاص جسده للحديد، وذلك لاحتواء الشاي على مركبات البوليفينول-Polyphenol الذي يرتبط مع الحديد ويمنع امتصاصه، ما قد يسبب الإصابة بالإنيميا، كما أكد اختصاصي التغذية، والمتحدث باسم جمعية التغذية البريطانية، كريس كاشين، في تقرير نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية.

وهو ما قد يسبب الشعور بالتعب والخمول وأحياناً صعوبة التركيز، كما يؤثر ذلك على نمو جسم الطفل ودماغه، إذ إن الحديد مهم للغاية في عملية النمو خاصةً في المراحل الأولى من حياة الإنسان، وافتقار جسم الأطفال للحديد يقلل من نموهم بالمعدل الطبيعي.

كما أن الشاي يحتوي على الكافيين الذي يسبب نقصاً في الكالسيوم فضلاً عن كونه منشطاً مسؤولاً عن مشاكل القلق والنوم، وقد أثبتت دراسة نقلتها الصحيفة البريطانية أن تناول كوبين من الشاي يومياً يُمكن أن يقلل قدرة الإنسان البالغ على امتصاص الكالسيوم، فما بالنا بطفلٍ في مرحلة النمو؟

نأتي للخطر الثالث، بخصوص مركب التانين-Tannin الموجود بالشاي، والذي يعطيه لونه الأحمر، فيؤثر هذا المركب على صحة الأسنان، سواء بالإصابة بصبغة صفراء على الأسنان، وتآكل طبقة ميناء الأسنان، كما تصبح أكثر عرضة للتسوس.

هذا فضلًا عن السكر الذي يستخدم في تحلية الشاي، -وبعيداً عن ثرثرتي التي قد لا تكون لا طائل منها في هذه النقطة بالتحديد-، فتناول الأطفال للسكر يضر بصحة الأسنان، كما قد يؤدي لإصابة الطفل بتلبك معوي.

ومع ذلك، قد يكون تناول الطفل بعد بلوغه عمر الـ4 سنوات الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب بكميات معقولة، مفيداً له لعلاج الإمساك، والغثيان واضطرابات المعدة، بحسب ما أكده موقع Mom Junction المهتم بكل ما يخص العناية بالأطفال.

نأتي للبسكويت، لماذا قد يضر بالطفل؟

البسكويت يحتوي على مكونات بعضها غير مناسب للمرحلة العمرية للطفل، مثل السكر الذي سبق وأشرنا لأضراره، والبيض في بعض الأنواع مثلما أكد استشاري طب الأطفال محمد رفعت خلال استضافته على قناة DMC، الذي تابع أن البسكويت قد يستقر في أماكن نمو الأسنان ويسبب تسوسها بمجرد نموها.

كما كشفت دراسة أن تناول الأطفال الحليب والبسكويت قبل النوم قد يسبب لهم مشاكل صحية تشبه الإصابة بنزلة معوية، مثل: السعال، والزكام، وآلام الحنجرة، والإمساك، بالإضافة إلى الشعور بالإرهاق في اليوم التالي، أو ضيق التنفس.









وقد توقف ظهور تلك الأعراض لدى مجموعة الأطفال محل الدراسة بعد إيقاف شربهم الحليب والبسكويت قبل النوم، كما أكدت الدراسة أن شرب الطفل الماء قبل النوم بساعتين قضى على ظهور تلك الأعراض في غضون 3 أسابيع. فيما لم تذكر الدراسة التي نقلها موقع RT إمكانية شرب الحليب وحده قبل النوم.