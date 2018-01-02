توأمان ولكن وُلدا في يومين وشهرين وعامين مختلفين!!.. العائلة حظيت بمكافأة بعد هذه الولادة المميزة

كان موعد ولادة جواكين وإيتانا دي جيساس أونتيفيروس محدداً في الـ27 من يناير/كانون الثاني 2018، ولكن في ليلة رأس السنة في الـ7 مساءً ذهبت الأم ماريا إلى المستشفى بعدما بدأ مخاض الولادة، ووُلِدَ الطفلان بشكلٍ طبيعي ولكن بتوقيت مثير ومميز في الوقت ذاته.

فولدت جواكين (ووزنها نحو 2.5 كيلوغرام) عند الساعة 11:58 مساء الـ31 من ديسمبر/كانون الأول 2017، أي قبل منتصف الليل.

بينما وُلِدَت توأمتها إيتانا (ووزنها نحو 2.1 كيلوغرام) عند الساعة 12:16 صباح الأول من يناير/كانون الثاني 2018 في مركز ديلانو الطبي الإقليمي بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ففي حين أنهما تشاركتا كل شيءٍ، بدايةً من الجينات وحتى أوقات الطعام، لم تتفقا في يوم الميلاد ولا شهره ولا حتى عامه.

وبفضل هذا التوقيت غير الاعتيادي سيحصل الزوجان ماريا وجواكين – اللذان يعملان مزارعَين ولديهما ثلاث بنات أخريات – على أكثر من 3 آلاف دولار مُقدَّمة إلى المستشفى من مؤسسات المجتمع المحلي لتغطية النفقات اللازمة للمولودتين.

وفي حوارٍ لصحيفة ديلي ميل البريطانية مساء الإثنين، 1 يناير/كانون الثاني، قال متحدث باسم المستشفى إن كلاً من الأم والطفلتين في صحةٍ جيدة، ويمكنهن العودة إلى المنزل في إيرليمارت، وهو حيٌ صغيرٌ بين مدينتي فريسنو وسانتا بابارا، بعد ليلةٍ ملأتها العواطف في المستشفى.

وأضاف: "لقد كان ذلك مفاجئاً تماماً ومؤثراً، فقد غمرت العائلة كلها مشاعر الفرح والسرور".

وقال: "عندما أدركت العائلة أنهم سيقضون ليلة رأس السنة في المستشفى قرَّروا الاحتفال هناك. لكن اتضح أن ماريا جاءتها آلام الولادة، ما كان مفاجئاً للجميع".

إن تاريخ ميلاد هذين التوأمين فريدٌ من نوعه، وقد سُجِّلت منذ 12 شهراً ولادة أربع توائم بالولايات المتحدة في ولايات جورجيا ويوتا وأريزونا، وأيضاً في سان دييجو في كاليفورنيا، وقبل ذلك بعام كانت هناك حالة أخرى أيضاً في سان- ديجو.



