خاشقجي: ولي العهد السعودي سيُصدر قرارات جريئة بشأن العائلة المالكة.. والحكم قد حُسم له

قال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يقوم بإعادة ترتيب البيت الملكي السعودي، وذلك بتقليص العائلة التي تضم 10 آلاف أمير.

وتوقَّع خاشقجي أن يصدر قريباً قرارات "جريئة بتقليص البيت الملكي السعودي"، وهو ما اعتبره مفيداً للمملكة.

الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي: الأمير محمد بن سلمان يعيد ترتيب البيت المالك السعودي وهذا مفيد للملكة.@JKhashoggi — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2018

وأضاف: "وجود آلاف الأمراء، الذين يتصرف كل واحد منهم كملك صغير يضر بالسعودية، ويشيع الفساد والتبعية بين آلاف المواطنين"، على حد قوله.

وقال الإعلامي السعودي في حوار معه على قناة "التلفزيون العربي"، إن "الحكم في السعودية حسم للأمير محمد بن سلمان"، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي أهداف سياسية لحملة الاعتقالات التي يقودها بن سلمان ضد أمراء وأثرياء المملكة.

الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي: وجود 10 آلاف أمير في #السعودية يتصرف كل واحد منهم كملك صغير يضر بالمملكة اقتصاديا ويشيع الفساد والتبعية بين آلاف المواطنين.@JKhashoggi — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2018

وأكد خاشقجي أنه لا توجد أي تيارات في #السعودية الآن، الجميع متوجس وصامت حيال الاعتقالات الجارية، كما أنه "لا يوجد أحد يتمتع بسلطة مطلقة مثل ملك المملكة العربية #السعودية، لذلك لا يستطيع أحد أن ينافسه أو يعارضه بقول أو بفعل".

هذه التصريحات جاءت في وقت شهدت فيه المملكة إطلاق سراح عدد من الأمراء والأثرياء من الذين اعتقلوا بتهم "فساد"، وذلك في إطار صفقات مالية ضخمة، تم التنازل عنها للدولة.

وكان الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق، قد ظهر الأسبوع الماضي مع ولي العهد خلال إطلاق إحدى الفعاليات الرياضية، وهو الظهور الأول له منذ إطلاق سراحه، حيث كان يعد من أكثر الأمراء نفوذاً بسبب منصبه الذي كان يشغله.