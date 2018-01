المخاطر تزداد في إيران.. اشتباكات عنيفة خلال محاولة محتجين السيطرة على مراكز للشرطة في بعض المدن

ذكرت تقارير لوكالات أنباء، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن محتجين إيرانيين هاجموا مراكز للشرطة حتى وقت متأخر من ليل الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2018، في الوقت الذي تكافح فيه قوات الأمن لاحتواء أكبر تحد للقيادة الدينية في البلاد منذ العام 2009.

وأظهرت تسجيلات مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي اشتباكاً عنيفاً في بلدة قهدريجان بين قوات الأمن ومحتجين كانوا يحاولون السيطرة على مركز للشرطة اشتعلت النيران بجزء منه. وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن وقوع عدة إصابات في صفوف المحتجين.

Another picture of a burning bank. This picture is from #Dorud, Lorestan Province.#IranProtests pic.twitter.com/pkh4eaPcbA

— Dar al-Diymuqratia (@KafirFajirFasiq) January 1, 2018