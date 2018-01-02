ملوك الأكل الشعبي.. أشهر 12 مطعما في مصر

ماذا ستأكل في مصر؟ هذا السؤال لن يزعجك كثيرا خاصة مع التنوع الشديد في المطاعم الشعبية التي تقدم وجبات لذيذة ورخيصة الثمن.. فلا تتعجب حين ترى مشاهير السياسة والفن يجلسون على الطاولة المجاورة لك؟ الجولة التالية مخصصة فقط لمحبي أكل الشوارع الشهي والرخيص.

لنبدأ بالإفطار في القاهرة ، فالأكلة الرسمية للإفطار هي ساندويتشات الفول والطعمية، قد يزاحمهم غزو البرغر والشاورما أحيانا ولكن تظل "الفلافل" معشوقة المصريين.

التابعي الدمياطي

يشتهر التابعي الدمياطي بالفول المميز بأكثر من طريقة، كذلك يصف رواد مطاعم التابعي بأن "سلطة بابا غنوج" – باذنجان مفروم بالطحينة والفلفل والتوابل الحارة المميزة - لها مذاق لا يقاوم، و للمطعم 16 فرع داخل مصر، أشهرها فرع شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وتتراوح أسعار الساندويتشات بين (2-5) جنيه مصري ما يعادل 0.25-0.5 دولار أمريكي) .

جاد

أكثر ما تعرف به محلات جاد هو الخبز الأبيض المميز، خاصة لأنه مخبوز خصيصاً لهذا المطعم لذلك يأتيك طازجاً وساخناً مع أطباق من الفول والطعمية والمخللات الشعبية المميزة، وتذكر حين تطلب البطاطس لابد من تحديد نوعها "صوابع أم بيوريه"، ولا تنس تناول ساندويتش "المسقعة" اللذيذ.

أينما تواجدت في القاهرة ستجد فرعاً من فروع جاد، أشهرهم فرع التحرير بوسط المدينة وفرع العباسية، لن يكلفك الإفطار في مطعم جاد أكثر من 10 جنيهات لثلاثة أو أربعة ساندويتشات من الفول و الطعمية والمخللات.

نعمة

"ليس للمحل فروع أخرى".. مطعم و كافيتريا نعمة بحي العجوزة على كورنيش النيل، استمتع بمذاق شاورما اللحم لأنه لايقدم شاورما الدجاج! إلى جانب الفول والفلافل اللذيذة.

لعل أحد أسباب شهرة مطعم "نعمة" منذ عقود أن الأديب المصري الشهير نجيب محفوظ كان يقطن في البناية الملاصقة للمحل، وليس غريباً أن كنت تراه يترجل على كورنيش النيل أثناء تناولك وجبتك السريعة.

ساندويتش الشاورما في عيش "كيزر" بدون السلطة لن يكلفك أكثر من 8 جنيه (ما يعادل دولار أمريكي).

كشري أبوطارق

عشاق كشري أبو طارق يرون فيه طعم لا مثيل له ووجبة مشبعة يتبعها طبق الأرز بلبن الشهير، لاتنس أن تطلب مزيد من الورد -البصل المحمر- والويسكي والمقصود به دقة الكشري أما اللوز فهو الحمص المسلوق، ويقع مطعم أبوطارق في شارع معروف بوسط القاهرة، وسعر طبق الكشري المشبع يبدأ من 5 إلى 10 جنيه مصري (مايعادل 1.25 دولار تقريباً)

بحة.. فواكه اللحوم

ما يقدمه بحة إما أن ترفض تناولله على الإطلاق أو تعشقه فوراً، خاصة أن "فواكه المذبح" لها عشاقها، فإذا كنت منهم اتجه فورا إلى بحة في حي الناصرية لتتناول الممبار المصري الشهير والكبدة والكوارع، يمكنك أيضا تناول سندويتش "ميكس لفواكه اللحوم" فقط اطلب "سندويتش سمين" لايتجاوز سعره 15 جنيه مصري (2 دولار).

طرب صبحي

أما عن حالة الحب التي يقع فيها الزبائن في طبق الملوخية في مطعم صبحي أو بمعنى آخر في شارع صبحي، حيث تقدم لك الوجبات ساخنة في شارع ضيق وسط أدخنة المشاوي بروض الفرج، اسرق ساعة من وقتك لتناول الكبدة و الطرب والكباب والكفتة والنيفة والحمام المحشي، الطبق الواحد قد لا يتجاوز 40 جنيه (5 دولار تقريباً).

الرفاعي

وإذا كان لا يضيرك أن تتناول وجبة عشاء شهية في حارة ضيقة ومزدحمة، وربما تجلس بجوار غرباء على نفس الطاولة لعدم وجود أماكن شاغرة، في سبيل تذوق الطعم الحقيقي للكباب والكفتة، فعليك بزيارة الحاج محمد الرفاعي في السيدة زينب، ولا تنس طلب الموزة يوم الثلاثاء.

كبدة البرنس

مطعم البرنس الأصلي في حي إمبابة يسهل الوصول إليه ذلك لأنه أحد معالم هذه المنطقة الشعبية الشهيرة. طبقان أساسيان لاتتنازل عن تناولهما لدى البرنس.. الكبدة والملوخية.

ربما تكون أسعار الطواجن لدى البرنس مرتفعة الثمن بعض الشيء ولكن 30 دولار تكفي لطلب وجبات مشبعة جدا لفردين.

حواوشي شلبي

أما إذا رغبت في تناول الحواوشي لذيذ ومختلف فعليك بزيارة مطعم شلبي الذي يمكنك أن تتناوله بطرق مختلفة ، ربما تريد أن تضيف عليه بعض الموتزاريلا.

سعر رغيف الحواوشي العادي بـ 8 جنيه (دولار واحد) والجامبو أو بالموتزاريلا 12 جنيه (دولار ونصف) والحواوشي بالسجق فسعره نحو 2دولار.

أما إذا قررت زيارة الإسكندرية لاتفوت الفرصة لزيارة أشهر المطاعم الشعبية بها..

حودة جندل

فور وصولك للإسكندرية توجه فوراً إلى مطعم حودة دنجل، لتتناول واحدة من أرخص وجبات السمك الشهية ورخيصة الثمن في نفس الوقت و التي تتألف من جمبري وسبيط وفيليه فضلا عن وجبة سمك الدينيس مزينة بأطباق السلطات الشهية وأرز السمك المصري الشهير "الصيادية" وهي وجبات لا يتعدى ثمنها 4-5 دولارات ، اسأل على دنجل في حي الأزاريطة

مطعم شعبان بتاع السمك

"ده شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه" هذه الجملة مكتوبة على لافتة المحل وهي أول ما يقابلك في مطعم شعبان بالمنشية خلف سينما ريكس، هو أحد أشهر مطاعم السمك في الإسكندرية.

ألبان سويسرا

في محل صغير في شارع بورسعيد بكامب شيزار، تمتع بأكلات غارقة في الجبن الذائب بمذاق فريد لا ينسى.

تحتار بين الساندويتشات أم أطباق السوسيس بالجبن والبيض بالبسطرمة بالجبن، أما الحلو فحلاوة بالقشطة و النوتيلا والعسل! ما يعادل 5 دولار يكفي للشعور بالسعادة مع أطباق الجبن السويسرية!